Die Winnetou-Trilogie feiert ihren 125. Geburtstag. 1893 sind die berühmtesten Erzählungen von Karl May erschienen, der noch heute zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern zählt. Allein der erste Band der Trilogie, Winnetou I, wurde nach Angaben des Karl-May-Verlags mehr als vier Millionen Mal verkauft. So viel zu den Fakten. Howgh!

Zugegeben, die Autorin fühlt sich etwas überfordert mit der Aufgabe der Bedeutung Winnetous in diesem Text gerecht zu werden. Der Indianerhäuptling ist ihr ein Begriff, irgendwo im hintersten Eck des Oberstübchens abgespeichert, aber eben doch nicht der Held ihrer Generation. Denn aus dem Hauptabendprogramm ist die Verfilmung der Winnetou-Bücher schon lange verschwunden, die Jugendbücher des Vaters verstauben auf dem Dachboden.

Indianer in der Hauptrolle

Doch wozu gibt es Experten? Wie der Kugelhagel aus der Büchse Old Shatterhands prasseln bei einer Blitzumfrage unter Bekannten gesetzteren Alters sofort vier Namen: Pierre Brice, Lex Barker, Mario Adorf und Marie Versini, mit etwas Abstand auch Uschi Glas. Schauspieler, die der heutigen Jugend wohl eher aus Schmonzetten wie „Ein Schloss am Wörthersee“ in Erinnerung sind, waren die Idole der Jugend in den 1960er- und 70er-Jahren. Mit den Winnetou-Filmen, die im ehemaligen Jugoslawien gedreht worden sind, erreichten sie ihre Bekanntheit. Noch etwas fällt den Fans ein: In der Zeit der inflationären Westernfilm-Produktion stach „Winnetou“ damit hervor, dass ein Indianer als Guter und gar in einer Hauptrolle vertreten war.

Doch was hat das alles mit den Büchern zu tun, die ja noch einmal ein gutes halbes Jahrhundert vor den Filmen datieren? Egal, ob 1893, 1963 oder 2018, der Kampf um Leben und Tod, die Geschichte der Indianer, die sich gegen eine übermächtige Umwelt durchsetzen, ist einfach anschaulich und spannend erzählt, findet Helmut Schmiedt. Der emeritierte Germanistik-Professor der Uni Koblenz ist ein ausgewiesener Winnetou-Experte und im Vorstand der Karl May Gesellschaft. „Die Hochzeit Winnetous fällt mit der Filmzeit zusammen. In meiner Generation gab es kaum jemanden, der nicht Karl May las. Inzwischen sind die Absatzzahlen gesunken, aber es gibt merkwürdige Anzeichen, dass die Popularität Winnetous jüngst wieder neue Grenzen überschreitet“, sagt er.

Bestes Beispiel sind wahrscheinlich die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Die bekanntesten unter mehr als einem Dutzend May-Festspielen brechen seit sieben Jahren jeden Sommer erneut den Publikumsrekord. Schmiedt verweist auch auf die boomende Ratgeberliteratur, die mit Winnetou-Prinzipien jeden Menschen zum Siegertypen machen möchte. Immerhin habe May, wie zu seiner Zeit durchaus üblich, dem Indianer göttliche Züge verpasst. Nach seinem Tod ließ er seinen Protagonisten mit drei Kreuzen begraben – wie Jesus.

Von der Literaturkritik lange Zeit naserümpfend als Unterhaltungsliteratur abgetan, habe sich Mays Position verbessert. „Es hat sich herausgestellt, dass er ein wichtiger Schriftsteller ist, der zum kulturellen Gedächtnis der Deutschen gehört“, sagt Schmiedt.

Plädoyer für die Freundschaft

Alles schön und gut, mag man sich denken, doch warum sich die ausschweifenden Wälzer heute noch antun? Zur Zeit seiner Erscheinung war „Winnetou“, obwohl May den Wilden Westen damals noch gar nicht bereist hatte, eine Informationsquelle über das ferne Amerika. Der Autor recherchierte gründlich in den ihm zur Verfügung stehenden, zum Teil jedoch veralteten Quellen, wodurch ihm auch Fehler unterliefen. Es sei ihm verziehen. Denn die Botschaft des Winnetou ist auch und gerade heute noch brisant: Zwei Menschen aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen und Kulturkreisen treffen zusammen, Winnetou und Old Shatterhand. Sie haben Probleme, doch sie kriegen es hin, diese zu überwinden. (Theresa Mair)