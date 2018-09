Wörgl – Gemeinsam grenzenlos feiern. Nach diesem Motto geht am 15. September das bereits achte Fest der Nationen in Wörgl über die Bühne. Entlang der Speckbacherstraße können Besucher so wieder kulinarisch und kulturell um den Globus reisen. „In Wörgl sind an die 70 Nationen vertreten. 18 von ihnen werden beim Fest mit 25 Ständen vertreten sein“, berichtet Wörgls Sozialreferent Christian Kovacevic.

An die 200 Personen sind an dem Event beteiligt, das heuer dem Thema „Ländertypische Feste“ gewidmet ist. Auf kreative Auslegung der Standbetreiber sei man gespannt, man hoffe „dazu, noch mehr zur kulturellen Vielfalt beitragen zu können“, erklärt Kayahan Kaya, Integrationsbeauftragter bei komm!unity.

Auf und abseits der Bühne laden kulturelle Tänze und Showeinlagen – vom afrikanischen Trommelkreis über Schuhplattler bis zum Hip-Hop – wieder zum Staunen und Mitmachen ein. Eine kleine Neuerung habe man bei der Portionierung der Gerichte vorzuweisen: So habe jeder Stand kleinere Teller für drei Euro parat, „damit man die Köstlichkeiten mehrerer Länder probieren kann und nicht schon beim ersten Stand satt ist“, so Klaus Ritzer (GF komm!unity).

Der Sparkurs der Stadt hätte dem jährlichen Spektakel heuer beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das Budget für komm!unity gekürzt wurde. Der Verein tritt auch heuer wieder als Organisator auf und wurde dafür mit 3500 Euro vom Sozialausschuss unterstützt, wie Kovacevic berichtet. In soziale Zwecke fließe auch wieder Geld zurück. So rufe man jedes Jahr die Standbetreiber auf, einen Teil der Einnahmen zu spenden. Eine Standgebühr werde immerhin nicht verlangt. Im vergangenen Jahr kamen so 1265 Euro für die Initiative „Licht für Wörgl“ zusammen. Auch heuer sollen die Spenden wieder in dieses Projekt fließen.

Das Fest der Nationen findet am Samstag, den 15. September, von 13 bis 21 Uhr, bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei. (jazz)