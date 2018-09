Aschau i. Z. – Die Stummer Blasmusikanten können nicht nur Töne treffen. Sie treffen auch besonders gut ins Schwarze. Das zeigte sich kürzlich beim Kleinkaliberschießen um den „Zillertaler Granaten“, das zum achten Mal vom Blasmusikverband Zillertal gemeinsam mit der Schützengilde Zell am Ziller im Schießstand in Thurnbach/Aschau ausgetragen wurde. Bei der mittlerweile beliebten Veranstaltung unter den Musikkapellen im Zillertal nahmen heuer 69 Mitglieder aus acht Kapellen teil. Dem Mannschaftsbewerb (bestehend aus vier Schützen) stellten sich sieben Kapellen sowie eine Mannschaft vom Ausschuss des Blasmusikverbandes Zillertal.

In diesem Jahr erging der Sieg in der Einzelwertung um den „Zillertaler Granaten“ mit 185 Ringen an Thomas Angerer (BMK Stumm), Zweiter wurde ebenfalls ein Stummer: Alexander Stiegler mit 182 Ringen (mit drei Innenring-10ern) vor Roland Heim (BMK Aschau) mit 182 Ringen (mit zwei Innenring-10ern). Die beste Mannschaft an diesem Tag war die BMK Stumm mit 717 Ringen, dicht dahinter landete mit 713 Ringen die BMK Aschau auf Platz 2. Der 3. Platz ging mit 701 Ringen an die BMK Fügen. (TT)