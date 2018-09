Video

Alte und neue Gesichter: So war das DSDS-Casting in Innsbruck

Deutschland sucht wieder einmal einen Superstar – auch in Innsbruck. Beim offenen Casting am Landhausplatz gibt es nicht nur Neugierige, sondern auch ernsthaft Interessierte. Die TT war vor Ort und hat dort auch eine junge Tirolerin getroffen, die in der vergangenen Staffel ganz vorne mitmischte.