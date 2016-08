Den Schulungsraum muss man nicht lange suchen. Das Gelächter ist schon am Parkplatz vor dem Tirol-Milch-Areal in Wörgl zu hören und führt einen zielsicher hin. Nicht nur das: Je näher man kommt, desto stärker wird auch die spezielle Duftnote. Noch bevor die Tür aufgeht und man den üppigen Käsetisch mit allen erdenklichen Sorten vor sich sieht, ist klar, dass es bei einer Käsesommelier-Ausbildung nicht nur darum geht, Theorie zu büffeln und zu lernen, wie man Käse schneidet. „Am ersten Tag haben wir 24 Proben verkostet“, erzählt etwa die Kärntner Teilnehmerin Erika Brenner.

Doch kein Vergnügen ohne Arbeit: Mit Bedacht füllen die 20 Teilnehmer, allesamt Lehrer an Landwirtschaftsschulen, „Taufscheine“ aus. Sie tragen Name, Herkunft, Milchart, Reifungsart und weitere Daten zu jeder Käsesorte in das Formular ein, damit sie diese lernen und später aus dem Gedächtnis abrufen können. Käsesorten gibt es viele in Österreich – mehr als eine für jeden Tag im Jahr. Allein aus Tirol kommen laut der Agrarmarkt Austria (AMA) jedes Jahr knapp 20.000 Tonnen Käse. „160.000 Tonnen werden in ganz Österreich produziert“, sagt Peter Hamedinger, der sich bei der AMA um die Vermarktung der Milchprodukte kümmert.

Mit der Entwicklung von Regeln für den maximalen Käsegenuss wurde seit dem Ende der 1980er-Jahre nach und nach die Ausbildung zum Käsesommelier aufgebaut. Doch auch wenn man für den Hausgebrauch nicht unbedingt ein Käseexperte sein muss, schnappt man von den Profis allerhand Wissenswertes auf.

Das fängt schon beim Käsekauf an: Viele Konsumenten können etwa mit der Fettangabe auf den Verpackungen nicht viel anfangen, wie Hamedinger sagt. „Die Angabe 45 Prozent F.i.T. heißt nicht, dass der Käse fast zur Hälfte aus Fett besteht.“ F.i.T. ist das Kürzel für Fett in der Trockenmasse. Im Lehrbuch ist ein Beispiel nachzulesen: „Ein Hartkäse mit 45 % F.i.T. besitzt ca. 60 % Trockenmasse. Also sind in 100 g Käse 60 g Trockenmasse und 40 g Wasser. 45 % der 60 g sind Fett, das sind 27 g absolut.“ Es kommt darauf an, wie viel Trockenmasse der Käse hat – Hartkäse mehr (60 %), Frischkäse weniger (30 %).

Auch die richtige Lagerung im Kühlschrank ist ein Thema. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass man angeschnittenen Käse nach jedem Essen neu in Frischhaltefolie einwickelt, und zwar jede Sorte extra“, sagt Harald Weidacher. Einfrieren sei überhaupt keine gute Idee, weil der Käse dabei Geschmack verliert. Auf scharfe Trennung kommt es dem Obmann der Käsesommeliers, der an der Tourismusschule in St. Johann unterrichtet, auch beim Schneiden an. „Jede Käsesorte hat ihr eigenes Messer.“ Damit verhindert man, dass die Pilzkulturen von Edelschimmelkäse auf Hartkäse übertragen werden. Die weißen Pünktchen würden auf einem Bergkäse nicht gut aussehen, gesundheitsschädlich seien sie aber nicht.

Die Löcher im Käsemesser sind übrigens keine Anspielung auf den Schweizer Käse. Sie sorgen dafür, dass der Käse beim Schneiden nicht anklebt. Geschnitten werden immer Dreiecke, weil in dieser Form weniger Schnittfläche als bei Würfeln oder Scheiben entsteht, an der der Käse schnell austrocknet. Zudem wird der Geschmack des Stücks von der milden Spitze hin zur Rinde immer würziger.

Hartkäse, der lange gereift ist, z. B. Urtyroler, bricht man mit einem Käsestecher aus der Rinde und isst die Bröckchen. „Je reifer der Käse, desto teurer ist er“, sagt Teilnehmerin Sabine Geyer aus Niederösterreich. Camembert sei erst einen Monat nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums so richtig reif und gut, findet sie.

Von mild nach würzig tickt auch die „Käseuhr“: „Man beginnt auf dem Käseteller in der Mitte und isst sich dann ab sechs Uhr im Uhrzeigersinn entlang. Alles, was auf dem Teller ist, muss essbar sein – auch die Rinde, wenn man sie drauflässt“, zeigt Käseschülerin Brenner, was sie bereits gelernt hat. Salz, Pfeffer, Senf oder Pfefferoni und Ähnliches sind übrigens keine guten Begleiter, wenn sich der Käsegeschmack ungestört entfalten soll. Laugenbreze und Gewürzbrot verfälschen den Geschmack. Baguette, geröstete, ungesalzene Nüsse und Kürbiskerne, Chutneys, Trauben, Äpfel und Birnen harmonieren dagegen ausgezeichnet. (Theresa Mair)