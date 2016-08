Kössen – Seit zwei Monaten können die Gäste des Peternhofes in Kössen die Vorzüge des heimischen Kalbfleisches genießen. Der Umstieg auf das regionale Produkt kostet zwar mehr, wird aber von den Gästen gut angenommen, wie sich bei einem Besuch herausstellte.

„Es wird viel von Regionalität gesprochen, doch in der Umsetzung sieht es meist ganz anders aus“, weiß Christian Mühlberger, Gastronom und Funktionär in der Wirtschaftskammer. Er appelliert für mehr Wertschätzung für das heimische Produkt und deshalb hat er sich nach langen Kalkulationen dazu bereit­ erklärt, zusammen mit seinem Küchenchef Rene Benischek diesen Weg zu gehen.

Vier bis fünf Tonnen Kalbfleisch werden in den Betrieben der Familie Mühlberger jährlich verbraucht. Der Umstieg auf das qualitativ hochwertigere Kalbfleisch führte aber auch dazu, dass etwas weniger gebraucht wird, weil im Tiroler Kalbl weniger Wasseranteil enthalten ist.

„Wenn wir die regionale Wertschöpfung steigern wollen, dann müssen wir die regionalen Kreisläufe fördern“, sagt Josef Geisler, Obmann der Agrarmarketing Tirol.

Geschlachtet wird das Tiroler Kalbl in der Metzgerei Huber in St. Johann und Karl Huber beteuert, dass es in ganz Europa kein Kalbfleisch mehr in dieser Qualität gibt, nämlich von Kälbern, die mit Vollmilch gefüttert werden und deshalb maximal fünf Monate alt werden. In der EU ist dafür ein Alter von acht Monaten vorgesehen, doch dann muss mit Zusatzstoffen gefüttert werden. (be)