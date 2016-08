Osnabrück — Regeln fürs richtige Anrichten von Speisen gibt es eigentlich kaum. Es ist ein bisschen wie bei der Malerei: Kein Bild gleicht dem anderen, jeder darf den Pinsel führen, wie er mag. Aber ein paar Empfehlungen können nicht schaden. Erst recht nicht, wenn diese von Experten kommen und für den Laien trotzdem machbar sind.

Die Form: Früher galt die Regel drei-fünf-sieben. „Keiner legte zwei oder vier Kartoffeln auf den Teller“, erklärt der deutsche Sternekoch Thomas Bühner (Chef des Restaurants „la vie“ in Osnabrück). Und: „Der Rand ist für den Gast.“

Darauf wurde nichts angerichtet. Dann kamen große Teller in Mode, auf denen die Speise möglichst langgezogen wurde. Später wurde nur noch eine Seite des Tellers angerichtet in Form eines Halbmondes. Inzwischen geht es in die Mitte. „Ich richte die Speisen gerne zentriert, aber nicht symmetrisch an“, sagt die deutsche Spitzenköchin Tanja Grandits, die Chefin des Restaurant Stucki in Basel ist.

Die Dekoration: „Die Dekoration muss essbar sein“, sagt Bühner. Nur dezent und niemals großflächig über den ganzen Teller sollte sie verteilt sein. Gewürze lassen sich auf den Rand streuen und nicht nur untermischen. „Kräuter funktionieren immer“, so die deutsche Foodstylistin Christina Geiger. Erst ein bisschen Basilikum zupfen, dann Schnittlauch oder Blütenblätter dazu, vielleicht ein paar Nüsse und Parmesan.

Die Farbe: Grundsätzlich soll die Speise ihre originäre Farbe behalten und nicht verkocht sein. Die Farbkombination ist individuell, ob rot, grün, gelb oder blau, ob mehr- oder einfarbig. „Ich koche immer monochrom“, erklärt Grandits. Das heißt: ein Gericht, eine Farbe und verschiedene Tönungen. „Es gibt unendlich viele Zutaten, so kann man sich mit einer simplen Regel einschränken.“ Und Sterne­koch­ Bühner findet: „Eine graue Creme mit einem grauen Eis auf einem dunkelgrauen Teller. Das sieht toll aus.“

Die Menge: Proportionen erklären sich eigentlich von selbst. „Stellen Sie sich eine Portion Sushi vor und dazu das grüne Wasabi“, erklärt Bühner. Von großen Mengen auf dem Teller kann man viel essen (Sushi), von kleinen sollte es wenig sein (Wasabi). „Und man sollte immer darauf achten, dass das Gericht ein gewisses Volumen hat“, sagt Grandits. Flach ist langweilig, eine Erhebung ist ansprechend.

Die Hilfsmittel: Es gibt Kochaccessoires, mit denen Hobbyköche Ordnung auf den Teller kriegen. Wahllos Gemüse, Beilagen oder Fleisch auf den Teller zu packen, ist optisch nicht so schön. Nachfolgende Dinge können dabei helfen. Parisienne-Löffel: Das ist ein Ausstecher, den es in verschiedenen Größen gibt. Damit kann man z. B. Gemüse kugelförmig ausschneiden.

Eis-Portionierer: Der eignet sich gut für größere Bällchen, die z. B. frittiert werden wie Falafel oder runde Kroketten.

Speise-Ring aus Metall oder Plastik: Couscous oder Fischtatar fällt gerne auseinander. Mit dem Ring bleibt alles in Form. Garnierspritze oder -flasche: Tropfen sowie kleine Spuren aus Püree oder Mousse wirken malerisch. Ohne Hilfe ist das kaum zu machen. Grandits rät, weit unten am Tellerboden anzusetzen und dann zügig wegzuziehen. „Ohne Schwung sieht das am Ende wie ein Hundehaufen aus.“ Spiralschneider: Karotten, Rettich oder Gurken sehen in Endlos-Spiralen leicht und luftig aus, ein bisschen wie Spaghetti. Verarbeitet werden kann das Gemüse anschließend entweder roh, gekocht oder gebraten.

Das Geschirr: „Ist das Essen für Gäste gedacht, sollte man das Geschirr mit Bedacht wählen“, rät Geiger. Unifarbene Teller oder Schüsseln aus Glas funktionieren immer. Muster sind eher kompliziert. „Sie stören die Symmetrie des Bildes“, sagt Bühner. Der Sternekoch bevorzugt lang gezogene Schalen im Oval.

Grandits liebt runde Formen, egal ob flach oder tief. Geigers derzeitige Farbfavoriten sind Pastelltöne, vor allem, wenn es um den Nachtisch geht. „Ein kräftiges Blau oder Grün passt einfach nicht so gut zu Schokolade oder Kuchen“, sagt sie. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt weißes Geschirr. Das ist dezent und lenkt von der Speise nicht ab. (dpa)