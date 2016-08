Von Nicole Strozzi

Vomperbach – Wenn sich jemand dieser Tage eine Olympia-Goldmedaille verdient hätte, dann wäre das Maria Lucia Da Silva Schwaiger. Zum einen was ihre Gastfreundschaft und Spontanität betrifft (nicht jeder lädt Redakteurin und Fotograf ohne zu zögern auf ein Mittagessen ein). Zum anderen aufgrund ihrer wunderbaren Feijoada – dem typisch brasilianischen Nationalgericht. „Eine Feijoada muss man kosten, davon kann man nicht nur erzählen“, lacht die temperamentvolle 51-Jährige und bittet Familie und TT zu Tisch.

Lucia bzw. Luci, wie sie von allen genannt wird, stammt ursprünglich aus Pernambuco in Nordosten von Brasilien, lebt aber seit 28 Jahren in Österreich, seit 17 Jahren mit ihrem Mann Hans in Vomperbach. In ihrer Heimat war Lucia Köchin, bekochte dazumal eine reiche Familie und war Spezialistin für Eintöpfe. Heute bekocht sie ihren Mann, ihre zwei Kinder Caroline und Carlos – und wenn sie könnte, sagt sie, würde sie jeden Tag Freunde einladen.

Die Feijoada ist für den Brasilianer quasi das, was für den Österreicher sein Gulasch ist. Ein Eintopf aus schwarzen Bohnen und viel Fleisch – traditionell mit Schweineohren, Schweineschwänzen, Schweinefüßen und Bauchspeck. Damit sich die fünf olympischen Ringe aber nicht um die Leibesmitte abzeichnen, bevorzugt Luzia Schopf, Karree, Rind und Geselchtes und verfeinert das Originalrezept „mit ganz viel Liebe“, wie sie während des Essens verrät. Ihr „Geheimwissen“ habe sie schon an ihre Tochter Caroline weitergegeben.

Die Feijoada, die Senhora Schwaiger bereits am Vortag vorbereitet hat und nun mit Reis, Marinade (Salat) und gebratenem Maniokmehl mit Ei serviert, ist übrigens köstlich, das Fleisch butterzart, die Kalorien werden kurzzeitig ausgeblendet. Und würde da nicht noch ein Maracuja-Mousse zum Nachtisch warten, würde man versucht sein, ein zweites Mal zuzugreifen.

Die Liebe zum Essen und ganz viel Feuer sind es, die die brasilianische Kochkultur ausmachen. „Die Küche ist international mit Einflüssen aus aller Welt“, erzählt die 51-Jährige. Beliebt seien vor allem so genannte Grillhäuser, in denen das churrasco – auf glühenden Steinen gegrilltes Fleisch – auf meterlangen Spießen serviert wird. „Und natürlich Desserts“, schwärmt die begeisterte Köchin. Tausende verschiedene Dessertarten gebe es in Brasilien und Früchte, von denen man hierzulande nicht einmal den Namen kennt.

Und obwohl Lucia die wunderbaren Früchte, die Frischmärkte, die Gewürze und die Musik ihrer Heimat fehlen, so sagt sie: „Ich liebe die österreichische Kultur und das österreichische Essen – und sogar das Wetter.“ Als Lucia vor 28 Jahren in Österreich ankam, war tiefster Winter. Die Schneeflocken fielen vom Himmel und Julio Iglesias trällerte im Radio ein Lied. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich die Brasilianerin. Auch wenn die Österreicher vielleicht zunächst etwas verschlossener als die Brasilianer wirken, so sagt sie: „Es gibt wunderbare, fröhliche Leute hier, du musst sie nur besser kennen lernen.“ Mit ihrer Offenheit hat die quirlige Frau die Tiroler geknackt und viele Freunde gefunden. Mit der Sprache habe sie sich nie schwergetan, sondern einfach drauflosgeplaudert. Und eines gilt schließlich auf der ganzen Welt: Essen verbindet die Menschen – und Liebe geht durch den Magen.