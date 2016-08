St. Jakob i. H. – Die so genannte „Hosbohn“, auch Acker- oder Saubohne genannt, war früher ein wichtiges Nahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung. In jedem gut sortierten Gemüsegarten war ein großer Fleck dem Anbau der Hosbohn vorbehalten.

In St. Jakob in Haus pflegt man noch diese Tradition und veranstaltet jedes Jahr sogar ein Fest, in dem die „Hosbohn“ im Mittelpunkt steht. Seit Jahren tritt der dortige Seniorenbund unter Obmann Michael Lechner gemeinsam mit den Kollegen aus Hochfilzen als Veranstalter auf. Wie jedes Jahr kamen zum jüngsten Fest wieder viele Besucher aus allen Seniorenbünden des Bezirks sowie Einheimische und Gäste. Alle genossen das „Hosbohn“-Menü, bestehend aus gesottenen „Hosbohn“, Kartoffeln, Butter und Käsestreifen – so wie es früher nach harter Arbeit verspeist wurde. Dazu gab es ein Glas Milch. Als Nachspeise standen Kaffee sowie verschiedene Torten und Kuchen auf der Speisekarte. (ersi)