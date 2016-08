Sie sind Schirmherr des „Kulinarischen Jakobswegs“ in Ischgl, wo man auf fünf Paznauner Hütten auf Sterne-Niveau bekocht wird. Was bedeutet Ihnen – als gebürtigem Österreicher – dieser Ausflug in die Berge? Weil ich in Ischgl viele Freunde habe, fühle ich mich hier heimisch – auch wenn ich wegen eines Knieproblems leider nicht mehr zu den Hütten wandern kann. Das vermisse ich ebenso wie Ski- und Rennradfahren.

Sie haben auch leidenschaftlich Fußball gespielt. Aber wieso war es Ihnen wichtig, dass die Köche, die in Ihrem Münchner Restaurant „Aubergine“ arbeiten, ebenso Hobby-Fußballer sind? Wir haben an vielen Nachmittagen zusammen gespielt. Später trat das „Tantris“ (Anm.: ein Münchner Lokal, für das Witzigmann vor der Gründung seiner „Aubergine“ zwei Michelin-Sterne erkocht hat) gegen die „Aubergine“ an. Da hat ein Fußball-Grundinteresse nicht geschadet.

Bei Bewerbungsgesprächen aßen sie auch gerne mit den Kandidaten, um zu sehen, wie deren Tischmanieren sind. Gab es wirklich Köche, die aufgrund dessen ausschieden? Es ging nicht nur um Manieren. Mir ging es vor allem darum, wie das Thema Essen allgemein aufgenommen wird, welche Meinung man zu welchem Produkt und dessen Zubereitung hat. Die Gescheiterten haben meist selbst festgestellt, dass sie nicht in diese Erwartungshaltung passen.

Sie selbst lernten bei Paul Bocuse, den Brüdern Troisgros und Roger Verge – gibt es eine Aussage dieser Spitzenköche, die Sie nachhaltig beeinflusst hat? Ich habe von allen gelernt und das übermittelte Wissen wie ein Schwamm aufgesogen. Vor allem bei Paul Haeberlin, der mich am nachhaltigsten geprägt hat. All diese großen Köche haben die Küche immer ganzheitlich gesehen, sich nie im Detail verloren – diese Einstellung habe ich übernommen. Wer sich im Detail verliert, verliert den Blick fürs Wesentliche.

Ihr Vater wollte, dass Sie seine Schneiderei übernehmen, Ihre Mutter, dass Sie Architekt werden. Wie kam es zur Entscheidung, hauptberuflich zu kochen? Ich musste die bekannten Witzigmann-Skihosen meines Vaters immer den Gästen in ihre Hotels liefern. Diese abgeschlossene Welt hatte etwas Faszinierendes und als ich einmal in die Küche kam, hat mich das wahnsinnig in den Bann gezogen Hinzu kommt, dass ich durch meine Mutter eine Art frühkindliche Prägung erlernt habe, als ich ihr in der heimischen Küche zugeschaut habe. Ich fand es wunderbar, was sie mit beschränkten Mitteln alles auf die Teller zauberte.

Würden Sie Ihren Enkeln raten, Koch zu werden? Ich würde ihnen weder ab- noch zuraten, sondern versuchen, ihnen die Licht- und Schattenseiten des Berufs zu erklären.

Kochen Sie zuhause selbst? Zunehmend weniger. Das hängt aber auch mit meiner Lebenspartnerin Niki zusammen, die sich mehr und mehr zu einer großartigen Köchin entwickelt. Und nachdem zu viele Köche den Brei verderben, halte ich mich zurück.

Sie waren der erste Drei-Sterne-Koch Deutschlands, erhielten den Titel „Koch des Jahrhunderts“ und wurden mehrfach als einer der besten Köche weltweit gerühmt – was ist die größte Errungenschaft Ihres Lebens? Beim Blick zurück gab es viele einzigartige Momente und Situationen. Ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, dass ich im deutschen Raum das Bewusstsein für vernünftiges Essen positiv beeinflusst und eine Entwicklung angestoßen habe, die noch lange nicht am Ziel ist. Im Rahmen dieser Ereignisse ist mir nach wie vor besonders wichtig, dass nicht wir Köche, sondern die Produkte und deren Produzenten in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden. Ohne das richtige Produkt ist der beste Koch nur ein König ohne Reich.

Bezieht sich das auch auf Ihre oft zitierte Aussage, dass Köche mit Ihrer Speisekarte Politik machen können? Mit den Produkten auf der Speisekarte oder jenen, die fehlen, kann ein Koch nicht nur ein Statement abgeben, sondern auch Politik machen. Weniger Fleisch, mehr Gemüse, nichts aus der Dose oder der Tiefkühltruhe. Das ist Politik und zwar ganz nah an der Basis. So nah kommt ein Politiker ganz selten.

Geht der Koch-Boom in die richtige Richtung? Schließlich werden Kinder stetig dicker und die Tiefkühlkost-Umsätze explodieren. Manchmal habe ich schon den Eindruck, das Land kocht über, aber die eigentliche Botschaft kommt nicht an oder versendet sich. Da wird ununterbrochen von Frische und Gesundheit schwadroniert, die Zuseher sitzen fasziniert vor ihren TV-Geräten und dann geht man zur Tiefkühltruhe und wirft eine Pizza in die Mikrowelle.

Man könnte meinen, die Zeiten, in denen Kochen rein der Ernährung diente, sind vorbei. Was halten Sie von Auswüchsen wie der Küche als Hightech-Tempel oder dem neuen Lokal für Nackte in London? Na ja, wer nackt essen gehen will, soll das tun. Ich möchte das nicht sehen. Auswüchse zur Regel gab es immer. Kochen ist ein Lifestyle-Thema geworden – mit allen Vor- und Nachteilen.

Wie steht es um Ihre künftigen beruflichen Projekte? Im Moment sondieren wir eine Menge Projekte. Im Dezember bin ich in Vietnam, dann sehen wir weiter. Aber langweilig wird mir sicher nie.

Das Interview führte Judith Sam