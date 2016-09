Hall – Bereits zum 14. Mal geht am Samstag von 10 bis 17 Uhr das Bio-Bergbauernfest in der Haller Altstadt in Szene. Das Fest ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen, von anfänglich zehn auf mittlerweile 30 Anbieter, die heuer an über 40 Ständen die Vielfalt der Tiroler Biolandwirtschaft aufzeigen wollen: Das Angebot am Stiftsplatz und Oberen Stadtplatz reicht von Brot über Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchkäse bis hin zu Obst und Gemüse, Speck und Würsten. Gemäß dem heurigen Motto „Raritäten – Bio-Vielfalt im Alpenraum“ wartet zudem ein breites Angebot an Küchen-, Heil- und Gemüsekräutern, seltenem Beerenobst, jungen Obstbäumen und Saatgut. Neben dem Verein Arche Noah ist etwa auch die Vielfaltsgärtnerei „Gartli“ aus Pettneu am Arlberg vertreten. „Arche Austria“ informiert über seltene Nutztierrassen im Alpenraum. Im Streichelzoo können die Besucher Alpakas erleben.

„Auf Ökologisierung und Differenzierung durch besondere Produkte zu setzen, ist der richtige Weg, um die Landwirtschaft aus der Krise zu führen“, meint Heinz Gstir, Obmann der Erzeugergenossenschaft Bioalpin und der Marke Bio vom Berg, die das Fest zusammen mit dem Stadtmarketing organisieren. „Bio vom Berg“ werde heuer erstmals über acht Mio. Euro Nettoumsatz erreichen. (md)