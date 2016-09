Galtür – Das Thema „Nahversorgung am Land, was brauchen wir im Dorf?“ haben sich die Veranstalter der 11. Galtürer Almbegegnung vorgeknöpft – am Freitag, 23. September, Beginn um 19.30 Uhr im Alpinarium.

Der letzte Greißler im Dorf sperrt zu. Handwerker, Kleinbauern und Ärzte – alle sind nur „Notnagel“ und nicht konkurrenzfähig bei dem breiten Angebot in urbanen Zentren. Sehr wohl möchten Konsumenten regionale Produkte im Dorfladen kaufen, gehen dann aber regelmäßig zum Diskonter und bestellen im Internet. Lokale Bäckereien werden von Supermärkten verdrängt. Politiker verlangen von öffentlichen Küchen, regional einzukaufen. Zahlreiche Gemeinden können Arztpraxen nicht mehr nachbesetzen. Vor diesem Hintergrund fragen sich die Teilnehmer der Expertenrunde: Wie kann ein Nahversorgungsangebot in ländlichen Regionen aussehen und überleben? Was bedeutet eine zeitgemäße Nahversorgung für verschiedene Bevölkerungsgruppen überhaupt? Und: Wenn scheinbar eh alle guten Willens sind, woran scheitert es dann? Wie in den vergangenen Jahren moderiert Markus Schermer (Uni Innsbruck) die brisante Podiumsdiskussion. Mit dabei sind u. a. Daniel Nigg, Sennereiobmann in Grins, der Zammer Bäckermeister Alfons Wachter sowie ein Repräsentant einer Lebensmittelkette. (TT, hwe)