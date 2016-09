Zutaten für Schirmringe à la Calamares: Parasole, 1 Ei, Mehl, Semmelbrösel, Butter, Bratfett, Salz, Pfeffer, 50 ml Rahm

Zubereitung: Die geschlossenen Hüte von den Stielen junger Parasole (im so genannten Paukenschlegelstadium) befreien und in 0,5 cm dicke Ringe schneiden. Die Ringe nacheinander in Mehl, in verquirltem, gesalzenem und gepfeffertem Ei sowie in den Semmelbröseln wälzen. Die Panade sanft, aber gründlich andrücken und die Ringe in Butter oder Öl herausbacken. Sauce: Die Stiele der Schirmpilze über der Knolle abschneiden und abschaben. In ein bis zwei Millimeter dünne Scheibchen schneiden und dann fein hacken. In ca. 20 g Butter braun braten. Die Masse in ein Rührglas geben, 50 ml Sahne und ca. 20 ml Wasser zugeben, salzen und fein pürieren. Bei Bedarf noch etwas Wasser oder Milch zugeben.

Zutaten für Parasole im Würfelbett (2 Portionen): Parasole, 1 mittlere, gekochte Kartoffel (noch warm mit einer Gabel zerdrückt), 1 Zwiebel, Butter, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Mehl, Milch.

Zubereitung: Aus den Parasolen wird der Stiel herausgebrochen und die Hüte zunächst zur Seite gelegt. Den oberen Teil der Stiele würfeln, den Rest fein hacken. Diese Brösel in etwas Butter knusprig braten. Die in feine Würfel geschnitte Zwiebel zugeben und goldbraun anbraten. Salzen, in ein Sieb geben und die Butter auffangen. Die Stielmasse zur zerdrückten Kartoffel geben und gründlich durchmischen. Eine Auflaufform mit der gefangenen Butter auspinseln und mit den Pilzwürfeln belegen. 100 ml Suppe mit einem TL Mehl binden, Milch (oder Sahne) zugeben, mild würzen. Damit die Würfel begießen. Die Hüte halbieren, auf das Würfelbett legen und mit der Pilz-Zwiebel-Mischung füllen. Im vorgeheizten Backrohr 30 Min. überbacken.