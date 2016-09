Wildschönau – Als Klarer, Krapfen, Carpaccio oder Kuchen – die weiße Stoppelrübe wird in der diesjährigen Krautingerwoche von 30. September bis 12. Oktober wieder gebührend gefeiert. Dass man aus der Wildschönauer Krautingerrübe nämlich nicht nur Krautinger machen kann, beweisen zahlreiche Wirte der Wildschönau während der Festwoche. Elf Wirte bieten in der „Ruabnzeit“ kreative Speisen rund um die Wildschön­auer Krautingerrübe an.

Eines der Highlights ist der Museumskirchtag am Erntedanksonntag, 2. Oktober, im Bergbauernmuseum z’Bach, er bildet quasi den Auftakt zur Krautingerwoche. Musikalisch eröffnet die BMK Oberau den Kirchtag, die Sturmlöda dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch dabei Handwerker und Bauernstandln mit Wildschönauer Spezialitäten. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Familienmusik Bletzacher aus Alpbach und die Junge Wildschönauer Tanzlmu­sik. An diesem Tag dreht sich thematisch und kulinarisch vieles um die Wildschönauer Krautingerrübe. Die Wildschönauer Bäuerinnen machen ihre „Broda­krapfen“. Schmankerln und Getränke gibt es bei der Landjugend Wildschönau und in der Museumsküche die original Schmalznudeln. Der Eintritt ist frei.

Dreimal während der Woche (30.9., 5. und 7.10.) finden Hof-zu-Hof-Wanderungen statt, bei denen man den Krautingerbrennern über die Schulter schauen und die Rüben-Spezialitäten am Bauernhof verkosten kann.

Beim Krautingerfestl beim Genusswirt am 8. Oktober wird das Ende der Krautingerwoche gefeiert und der Brenner des Krautingers des Jahres 2016 bekannt gegeben. Beim Gasthof Weissbacher gibt es Schmankerln aus der Genussküche und Livemusik.

Ebenfalls noch zur Krautingerwoche gehört am 12. Oktober um 19 Uhr die Premiere des Krimidinners beim Sollererwirt in Thierbach. (TT)