Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Der Junge mit den roten Pausbäckchen und den stampfenden Füßen ist vielen in Erinnerung geblieben. „Ich esse keine Suppe, nein! Ich esse meine Suppe nicht“, zetert der Suppenkaspar von Heinrich Hoffmann und wird immer dünner, bis er am fünften Tag tot ist.

Wenn der wüsste, welche Suppen heutzutage aufgetischt werden, würde er sich seinen Protest noch einmal überlegen. Denn die dampfende Speise ist schwer angesagt. Ein Trend zum Löffeln, Wärmen und Sattwerden.

In New York gibt es mittlerweile Suppe im Becher statt Kaffee zum Mitnehmen. „Suppen haben eine gute Sättigungswirkung. Sie füllen den Magen mit angenehmer Wärme. Der erste Heißhunger ist weg“, sagt Mikronährstoff-Expertin und Ernährungsberaterin Karin Hofinger aus Igls. Sie hat gerade das „Handbuch Gesunde Küche“ (Löwenzahn Verlag) herausgebracht (zwei Rezepte finden Sie unten).

Suppen seien schnell zubereitet und mit den richtigen Zutaten stillen sie den Hunger. Hofinger empfiehlt zur Hälfte Gemüse zu verwenden und wahlweise etwas Getreide (Weizengries, Hafer), Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Eiweiß (z.B. Hülsenfrüchte) und Fett (z.B. wertvolle Öle) dürfen nicht fehlen. Die richtige Mischung gehört in den Topf.

So tun Suppen dem Magen und der Verdauung gut. „Gedünstetes und gekochtes Gemüse ist für die meisten Menschen wesentlich besser verträglich als rohes“, erklärt Hofinger. „Durch das Garen werden Pflanzenfasern verdaulicher, Zellen quellen auf und viele Nährstoffe lassen sich erst dadurch herauslösen.“ Ängste, dass beim Kochen viele Vitamine verloren gehen, seien unbegründet. Verluste müssten zwar bei Vitamin C und den B-Vitaminen hingenommen werden. Im Schnellkochtopf halten sie sich aber in Grenzen. „Aus der gekochten Karotte wird Betacarotin sogar besser herausgelöst“, weiß Hofinger. Das Gleiche gelte für den roten Pflanzenstoff Lycopin aus der Tomate. Mineralstoffe, wie Spurenelemente, blieben in jedem Fall erhalten.

Der Griff zum Suppenlöffel kann auch profane Gründe haben: „Gerade wenn es kälter wird, essen die Leute gerne mehr Suppen“, berichtet Koch Heinz Saletz vom Gasthof Kreuz in Rieden bei Reutte. Auch er hat der TT zwei Rezepte zur Verfügung gestellt hat (siehe unten).

Statt des Suppenwürfels besser frische Produkte verwenden, rät er. „Für eine Rindssuppe neben Gemüse und Knochen ein bisschen Fleisch dazugeben und die Suppe langsam ziehen lassen, dann bekommt sie einen kräftigen Geschmack.“ Überhaupt könnten sich Hobbyköche ruhig mehr trauen, findet Saletz. In den Suppentopf passt schließlich (fast) alles, was schmeckt. Vielleicht wäre der Suppenkaspar so zum Suppenkaiser geworden.