Sie waren im Sommer der Renner: Smoothies in allen Variationen und Farben. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, raten Ernährungsexperten, zu wärmenden Getränken zu greifen, um das Immunsystem zu stärken. Auf Smoothies verzichten? Für Eliq Maranik kommt das nicht infrage. Die Kochbuchautorin kennt sich mit Kälte aus, kommt sie doch aus Island. In ihrem Buch „Winter Smoothies“ (erschienen im h.f.ullmann Verlag, 9,99 Euro, 128 Seiten) zeigt sie, wie man wärmende Vitaminkicks zubereitet.

Die Hauptzutaten sind meistens Tees, Gewürze und Früchte. „Ein warmer Smoothie ist fast wie eine warme Suppe, perfekt zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit oder am Abend, wenn das Wetter kalt ist und die Sehnsucht nach Wärme wächst“, schreibt die „Smoothie-Queen“ in ihrem Buch. Das Warmgetränk lässt sich übrigens sehr gut in der Thermosflasche mitnehmen. Ob Beeren-Smoothie mit Kamillentee oder Heißer-Vanille-Blaubeer-Smoothie: Gemixt wird, was schmeckt. Aber Vorsicht: keine heißen Zutaten im Mixer verwenden. Am besten wärmt man, so Maranik, den Smoothie zum Schluss mit richtig heißem Tee auf. (Nicole Strozzi)

Lebkuchen-Smoothie

Zutaten für zwei Gläser: 300 ml Hafermilch, 100 ml Hafersahne, 1 Banane, 2 EL Hanfsamen, 2−3 Datteln, ½−1 TL frischer Ingwer, gerieben, 1 TL Zimt, gemahlen, 1 TL Kardamom, gemahlen, 1 Prise Nelken, gemahlen, 1 Prise Bitterorangenschalen, gemahlen (oder ein kleines Stück)

Zubereitung: 1. Hafermilch und Sahne auf ca. 50 °C erhitzen. 2. In den Mixer geben, die übrigen Zutaten dazugeben und mixen. 3. In hitzebeständigen Gläsern servieren und mit Zimt oder Kardamom bestreuen.

Heißer Zimt-Apfel-Smoothie

Zutaten für zwei Gläser: 50 g Pekannüsse, natur (vier Stunden oder über Nacht eingeweicht), 2 Äpfel, 50 g Bio-Rosinen, ½−1 TL Zimt, 200 ml Wasser, 200 ml heißes Wasser.

Zubereitung: 1. Äpfel schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. 2. Apfelstücke, Rosinen und Zimt in einen kleinen Topf geben und 200 ml Wasser darübergießen. Deckel auflegen und bei geringer Temperatur 2−3 Minuten, oder bis die Apfelstücke etwas weich sind, kochen. Je kürzer die Kochzeit und je geringer die Temperatur, desto mehr Nährstoffe bleiben erhalten. 3. Topf vom Herd nehmen und mit Deckel ruhen lassen, sodass die Apfelstücke weicher werden und die Mischung etwas abkühlt. 4. Mischung in den Mixer geben. Nüsse abspülen, dazugeben und alles auf höchster Stufe zu einem cremigen Smoothie mixen. 5. In hitzebeständige Gläser oder Becher füllen. 6. Mit heißem Wasser auffüllen und umrühren. 7. Etwas Zimt darüberstreuen.

Hibiskus, Granatapfel & Grapefruit

Zutaten für zwei Gläser: 350 ml Hibiskustee, 1 Eiswürfel, 1 Grapefruit, 100 g Granatapfelkerne, frisch oder aufgetaut, 100 g Mango, frisch oder aufgetaut.

TIPP: Wenn Sie zum Auslösen der Granatapfelkerne keine Zeit haben, können Sie den Granatapfel auch mit der Zitruspresse auspressen.

Zubereitung: 1. Tee nach Packungsanweisung aufbrühen. 100 ml heißen Tee in einen Becher füllen und mit dem Eiswürfel auf ca. 50 °C abkühlen. 2. Grapefruit auspressen. 3. Granatapfelkerne herauslösen oder aufgetaute verwenden. 4. Frische Mango schälen und in Stücke schneiden. 5. Den Eiswürfeltee mit allen Zutaten zu einem glatten Smoothie mixen. 6. In ein großes, hitzebeständiges Glas füllen und den restlichen heißen Hibiskustee dazugeben.

Heiße Orange, Ingwer & Karotte

Zutaten für zwei Gläser: 2 Karotten, 5 Orangen, 1 Zitrone, 1−2 TL Ingwer, frisch gerieben, 2 TL Honig, 200 ml heißes Wasser.

Zubereitung: 1. Karotten schälen und in kleine Stücke schneiden. Bei einem einfacheren Mixer sollten Sie die Karotten reiben. 2. Orangen und Zitrone auspressen. 3. Alle Zutaten bis auf das heiße Wasser in den Mixer geben. Auf höchster Stufe mixen. 4. In hitzebeständige, große Gläser füllen und das heiße Wasser dazugeben.