Innsbruck – Dass Autofahren eine Klimasünde ist, bezweifelt im feinstaubgeplagten Tirol wohl niemand. Dass es das Schnitzel auch sein kann, ist weitaus weniger bekannt. Viehzucht, -haltung und der Fleischkonsum sind aber zu einem großen Teil für die Produktion von Treibhausgasen verantwortlich (siehe Fakten) und schädigen das Klima.

„In Österreich macht das Methan, das bei der Verdauung in Rindermägen entsteht, fünf Prozent der Treibhausgas-Emissionen aus“, weiß Johannes Wahlmüller, Klimasprecher der Umweltorganisation Global2000. Die Erde erwärmt sich auch durch das Essen, das auf unseren Tellern landet. Fleisch schneidet dabei schlechter ab als pflanzliche Kost, wie die Beispiele im Bild rechts zeigen.

Eine Studie aus Oxford sorgt nun für Diskussionen. Darin empfiehlt Studienleiter Marco Springmann, eine Fleischsteuer einzuführen, um die Erderwärmung einigermaßen in Grenzen halten zu können. Die Ergebnisse wurden im Fachblatt Nature Climate Change veröffentlicht. Demnach soll etwa Rindfleisch durchschnittlich um 40 % mehr versteuert werden, Milch immerhin noch um 20 %, berichtete Der Standard zum Ende der Weltklimakonferenz vergangene Woche. Die jeweiligen Ziele der Länder zur Reduktion der Treibhausgase würden nicht ausreichen, meinen die Forscher und sehen die Verteuerung von Lebensmitteln als geeignetes Mittel gegen die Klimaerwärmung. Für Wahlmüller ist das überlegenswert. „Denkverbote sollte es generell nicht geben. Derzeit ist aber vor allem wichtig, das Bewusstsein über die Folgen des hohen Fleischkonsums zu schärfen“, findet er. „Mit etwa 100 Kilogramm“ Fleisch pro Kopf und Jahr würden die Österreicher mehr essen, als ihnen und der Umwelt guttue.

„Viel zu oft wird vergessen, dass unser Planet ist, was wir essen“, meint Christina Müller, Nachhaltigkeitsexpertin von Unilever, und spielt damit auf die vom Essen verursachten Folgen für die Erde an. Das weltweit agierende Großunternehmen hat die Aktion „Werde Klimatarier“ ins Leben gerufen. Konsumenten sollen zu klimafreundlichen Essern, zu so genannten „Klimatariern“, werden. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass eine pflanzlich basierte Ernährung der effektivste Weg zum Klimaschutz ist. Tierisch basierte Lebensmittel verbrauchen im Vergleich viel mehr Ressourcen an Land und Wasser, verursachen erhöhte CO2-Emissionen und – durch den ungeklärten Abfall aus der Nutztierhaltung – eine Verschmutzung der Weltmeere“, sagt Müller.

Die Unilever-Aktion beinhaltet einen „Food-Abdruck“. Im Vergleich zum bekannten ökologischen Fußabdruck, der aufschlüsselt, wie viel Fläche ein Mensch für seine Lebenserhaltung benötigt, wird damit gezeigt, wie viel CO2-Emissionen Speisen und Lebensmittel verursachen. Für Müller und Wahlmüller ist dabei eines klar: Wer immer wieder bewusst auf sein Schnitzel verzichtet, tue seiner Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes. (deda)