Von Nicole Strozzi

Hopfgarten — Im Rezeptheft sehen die Kekse einfach zum Anbeißen aus. Mit dem verkohlten Stein, der da auf dem Backblech liegt, hat die Abbildung leider wenig zu tun. Gerade beim Keksbacken kann viel „in die Hose gehen". Obwohl es natürlich auch bei Gebäck auf die inneren Werte ankommt, will man beim Besuch doch auch mit der Optik punkten. Gesundheitswissenschafterin, Köchin und Autorin Angelika Kirchmaier aus Hopfgarten über sieben häufige Back-Fehler.

1. Improvisieren: Wer beim Backen eine Zutat 1:1 ersetzt oder ganz weglässt, kann sein blaues Wunder erleben. „Ohne Grundwissen ist Improvisieren vor allem für Back-Anfänger schwierig, weil sie die Konsistenz des Teiges nicht kennen", warnt Kirchmaier. Man müsse z. B. wissen, dass jede Zutat anders reagiert. Mehl XY besitzt vielleicht ganz andere Quellteigeigenschaften als Mehl YZ. Da kann es — vor allem bei Vollkornmehl — vorkommen, dass etwas mehr oder weniger Flüssigkeit benötigt wird. Beim Mehl empfiehlt sich, immer glattes zu verwenden. Griffiges kommt z. B. bei Spätzle zum Einsatz.

2. Bei der Qualität der Butter sparen: „Es macht einen riesigen Unterschied, welche Butter man nimmt", betont Kirchmaier. Die Expertin empfiehlt, auf jeden Fall gelbliche, weiche (Alm-)Butter zu verwenden. Billige Mastmilchbutter sei härter, brauche mehr Flüssigkeit und lande zudem eher auf der Hüfte. Auch von Margarine hält Kirchmaier nicht viel: „Margarine ist Kunstfett. Die Zusammensetzung der Fette ist dementsprechend schlecht. Der Trend geht wieder zurück zur echten Butter."

3. Die falschen Eier verwenden: Zwischen den Eier-Größen S und XL kann viel passieren. S mache den Teig zu hart, XL zu weich. Je größer die Eier, desto flüssiger der Teig. Am besten man richtet sich genau nach der Rezeptempfehlung. Kirchmaier bevorzugt M oder L. Es macht übrigens auch einen Unterschied aus, ob man Eier aus Boden- oder Freilandhaltung verwendet. „Eier aus Bodenhaltung enthalten mehr gesättigte Fettsäuren und diese machen den Teig immer fest", erklärt die Back-Spezialistin. Also besser auf Freilandeier zurückgreifen.

4. Die falsche Temperatur: Vor allem bei der Mürbteig-Zubereitung spielt die Temperatur eine entscheidende Rolle. Das heißt: den Ofen immer auf die vorgegebene Temperatur vorheizen und den Teig abkühlen lassen. Ist der Teig zu warm, schäumen die Kekse oder werden zu hart. Also Teig am Blech auf die Terrasse oder in den Kühlschrank stellen. Außerdem: Beim Mürbteig den Teig nicht zu lange kneten, sonst wird er zäh.

5. Ofen nicht beobachten. Jeder Ofen heizt anders. Besser nicht blind aufs Rezept verlassen, sondern immer das Backrohr im Auge behalten. Wenn die Kekse am Rand und an der Unterseite Farbe aufnehmen, sind sie fertig.

6. Keinen Platz einplanen: Kekse brauchen Platz zum Aufgehen. Wer eine „Keksplatte" vermeiden will, sollte besser kleine Keks-Häufchen machen und mit Abstand auf zwei Backbleche aufteilen.

7. In die Kalorien-Sparfalle tappen: Wer einen Teil der Butter ersetzten will, tut dies besser nicht mit Topfen (der Teig kann sehr zäh werden), sondern am besten mit Sauerrahm, erklärt Kirchmaier. Aber nicht 1:1. Stehen im Rezept z. B. 200 g Butter, so nimmt man 100 g Butter und ca. 50 g Sauerrahm.

Was Zucker betrifft, so sind 20 bis 25 % Zuckeranteil ausreichend. Honig könne man natürlich verwenden, so Kirchmaier. Nur: „Ab 40 Grad verliert er seine gesunden Wirkstoffe." Zuckerersatzstoffe bringen laut Gesundheitsexpertin nicht viel — nur „eine blöde Konsistenz und mitunter Durchfall".