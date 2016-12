Von Irene Rapp

Innsbruck – Die Geschichten, die Eberhard Seyffer und Peter Trost in diesen Tagen erzählen können, klingen ähnlich. „Es haben noch nie so viele Gastronomen bei uns angerufen, ob wir nicht von einem freien Koch wüssten“, erzählt der Obmann des Kochverbandes Tirol. „Von meinen täglichen Telefonaten weiß ich, dass derzeit überall Köche gesucht werden“, bestätigt auch der Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer.

Der Koch, das heißbegehrte, aber rare Wesen? Ja, sagt Seyffer. Er kennt die Branche seit Jahrzehnten und wagt sich über ein genaueres Bild der Lage: „Es fehlen sicher so an die 300.“ Und ja, das Problem sei zwar schon seit längerer Zeit bekannt, aber noch nie sei die Lage in diesen letzten Tagen vor Beginn der Wintersaison so dramatisch gewesen wie in diesem Jahr.

Einen Hauptgrund dafür glaubt Philip Wohlgemuth, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida, zu kennen: „Mit dem, was ein Koch verdient, kann man in Tirol nicht überleben.“ Und tatsächlich sind die nackten Zahlen bitter: So beträgt das Mindesteinkommen eines ausgelernten Kochs laut Kollektivvertrag 1490 Euro brutto. „Im Handel sind es ab Jänner 1546 Euro“, so Wohlgemuth. Eine andere Zahl nennt Seyffer: „Ein Maurer-Lehrling erhält im 3. Lehrjahr 2081 Euro brutto – ein Koch-Lehrling 850 Euro.“

Zwar würden viele Betriebe in Tirol bereits mehr als den Kollektivvertrag zahlen, aber viele eben nicht. Das und die wenig freundlichen Arbeitszeiten samt Überstunden sowie Stress und ein schlechtes Image würden nicht nur vom Erlernen des Berufs abschrecken, sondern hätten weitreichendere Auswirkungen. „Die Hälfte der Köche wechselt nach vier Jahren in einen anderen Beruf“, weiß Seyffer.

Apropos Auswirkungen: Der Mangel an Köchen sei bereits jetzt spürbar – mehr Halb- und Fertigprodukte kämen auf die Teller, die Speisekarten würden verkleinert. „Und das wird sich noch verschärfen“, sagt Seyffer. Ähnliche Entwicklungen beobachtet Trost: „Der Chef kocht selbst. Oder das Lokal sperrt einen Tag zu. Auf jeden Fall leidet die Qualität darunter.“

Für Seyffer ist es daher dringend an der Zeit, zu handeln: „Die Lehre muss attraktiver gemacht werden, dazu gehören alle Verantwortlichen an einen Tisch“, sagt er.

So sollten angehende Köche in zwei Betrieben ihre Lehre absolvieren dürfen und bevor sie in einem Betrieb mit der Lehre anfangen, zunächst die Schulbank drücken, um die Grundbegriffe zu lernen. 2015 fingen tirolweit übrigens 399 junge Tiroler eine Lehre im Tourismus an. Dass diese Zahl seit Jahren rückläufig ist, habe aber nicht nur mit den Rahmenbedingungen, „sondern auch mit der demographischen Entwicklung zu tun“, sagt Trost.

Verbessern müsste sich auch die Entlohnung: „Ein Koch sollte 2000 Euro netto verdienen – das wäre fair“, so der Wunsch von Seyffer. Ironie der Geschichte: Der gelernte Koch und Kaufmann hatte vor 30 Jahren den Kochschurz an den Nagel gehängt – „weil der Verdienst so schlecht war“. Von einem Einkommen in derartiger Höhe ist man aber noch weit entfernt, wie Wohlgemuth weiß. Ab 1. Mai starten wieder die Kollektivvertragsverhandlungen, „wir hoffen auf konstruktive Gespräche“.

Eine interessante Zahl zu diesem Thema liefert noch Trost: Laut einer aktuellen Untersuchung im Auftrag der Wirtschaftskammer würde ein „normaler Koch“ in Tirol für eine 5-Tage-Woche durchschnittlich 2500 Euro brutto verdienen – Küchen- sowie Sous-Chefs natürlich mehr.