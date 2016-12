Von Nicole Strozzi

Innsbruck, Freiburg – Dass Verlängerter oder Cappuccino hierzulande ausschließlich aus Porzellantassen getrunken werden, gehört schon längst der Vergangenheit an. Seit der „Coffee to go“-Trend, also der Trend, seinen Kaffee im Gehen zu trinken, vor etwa zehn Jahren aus den USA zu uns übergeschwappt ist, ist der Einwegbecher in der Hand zu einem beliebten Accessoire von Herrn und Frau Österreicher geworden.

Auf dem Weg zur Arbeit, auf der Behörde, im Auto – der schnelle Kaffeegenuss ist praktisch, verursacht aber enorme Müllberge. 320.000 Becher landen allein bei unseren Nachbarn in Deutschland pro Stunde im Müll und im schlimmsten Fall irgendwo in der Landschaft. Jährlich sind es laut deutscher Umwelthilfe rund 2,8 Milliarden. Das Dilemma: Nicht nur der Deckel ist aus Plastik, auch der Pappbecher selbst ist innen mit Kunststoff beschichtet und kann nicht natürlich abgebaut werden.

Als eine der ersten Städte in Deutschland hat Freiburg nun ein Zeichen gesetzt und ca. 8500 Euro in ein Pfandsystem für „Coffee to go“-Becher investiert. Spezielle, recyclebare Leih-Kaffeebecher, so genannte „Freiburg-Cups“, können bei teilnehmenden Kaffeebetrieben in der Innenstadt zurückgegeben oder wiederbefüllt werden. Das Pfand beträgt einen Euro. „Die Idee kam von einem Betreiber einer Gaststätte, der auf uns zugekommen ist“, erklärt Michael Broglin von der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg. Der Gastronom wollte eine Alternative zu Einwegbechern und relativ teuren Edelstahl-Mehrwegbechern bieten. „Wir haben schlussendlich einen vollständig wiederverwertbaren Becher gefunden, der 300 bis 400 Spülgänge überlebt“, erklärt Broglin. Nur der Deckel sei leider aus hygienerechtlichen Gründen immer noch aus Plastik. Die Resonanz sei durchwegs positiv. Zu Beginn des Projekts, am 21. November, gab es 15 Zusagen, jetzt, nur einige Wochen später, sind es bereits 57 der Innenstadtbetriebe, die mitmachen. Die anfangs von der Abfallwirtschaft georderten 5000 Becher mussten sogar auf 10.000 aufgestockt werden. Ein Jahr lang wird dieses Projekt von der Stadt unterstützt, dann hofft man darauf, dass diese Idee von Privatleuten übernommen wird.

Ein Blick über den großen Teich zeigt, dass auch in Amerika das Becher-Problem angekommen ist. Um der Flut an „Coffee to go“-Bechern Herr zu werden und bis 2020 komplett müllfrei zu werden, will man z. B. in San Francisco ab 1. Jänner 2017 Plastik- und Styroporbecher ganz verbieten. In New York gehört es bereits zum guten Ton, mit seinem eigenen Mehrwegbecher durch die Straßen zu laufen.

Auch der Tiroler Barista Cem Korkmaz vom Coffee Kult in Innsbruck bietet Mehrweg-Cups aus Edelstahl zum Kauf an. Diese Behälter werden allerdings nur zaghaft angekommen, sagt er. Sie kosten mehr als die Wegwerf-Pendants und setzen voraus, dass man den Becher immer dabei hat. „In naher Zukunft wird man die Plastikbecher wohl nicht komplett abschaffen können, aber ein Pfandsystem ist sicher ein guter Ansatz“, meint Korkmaz.

Letztendlich liegt es in der Hand des Konsumenten, wie er mit der Becherflut umgeht. Nur wenn die Behälter ordnungsgemäß entsorgt werden (siehe unten) und nicht irgendwo im Nirgendwo landen, können diese auch verwertet werden. „Was den Landschaftsmüll betrifft, hat sich in Tirol in den letzten Jahren einiges gebessert“, weiß Anton Sint von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte Positives zu berichten. Österreich – und insbesondere Tirol – sei ein Vorbild, wenn es um das Thema Recyceln geht und könne daher mit Deutschland nur schwer verglichen werden. Umwelt-Vorreiter gäbe es auch hier zu nennen: Die Martkgemeinde Zirl hat z. B. per Beschluss erreicht, dass alle Feste nur noch mit Mehrweggeschirr ausgerichtet werden – und geht damit noch einen umweltbewussten Schritt weiter.