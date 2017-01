Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Palmöl ist eigentlich genial. Zumindest aus der Sicht der Hersteller. Es sorgt dafür, dass der Fertigkuchen nicht an der Plastikverpackung haften bleibt, die Schokopraline zart im Mund schmilzt, die Margarine schön streichfähig ist und dass Fertigprodukte länger haltbar bleiben. Es ist billig, hitzebeständig, geschmacksneutral und stammt von der ertragreichsten Ölpflanze überhaupt. Aus diesem Grund steckt Palmöl mittlerweile nicht nur in Agro-­Treibstoff, Tierfuttermitteln, Kosmetika, Waschmitteln und Kerzen, sondern auch in einer Fülle von Lebensmitteln – kurzum in jedem zweiten Produkt, das wir im Supermarkt finden.

Seit Dezember 2014 muss pflanzliches Fett auf der Packung genauer beschrieben werden. „Seither sind auch die Anfragen der Konsumenten gestiegen. Sie sehen, dass plötzlich überall Palmöl enthalten ist, dabei ist das Pflanzenöl schon sehr lange verbreitet“, sagt Katrin Mittl, Ernährungsexpertin vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Aus gesundheitlicher Sicht sei Palmöl ein gesättigtes Fett. Um ein Übermaß an solch relativ „schlechten“ Fetten zu umgehen, lautet die Ernährungsempfehlung, so weit wie möglich frisch und unverarbeitet zu kochen. Weniger Fertiggerichte, Eis, Süß- und Knabberwaren zu kaufen, wäre ein erster Schritt. Doch die Verantwortung liegt nicht nur allein beim Konsumenten.

Das wesentliche Problem mit dem Palmöl führt eigentlich zurück zu seinen Wurzeln, dort, wo es geerntet wird. Die Hauptanbauländer der Ölpalme sind Indonesien und Malaysia. Um Platz für riesige Monokulturen zu schaffen, wurden und werden dort unzählige Hektar an Regenwald gerodet. Dieser ist nicht nur wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch wichtig für die Regulierung des Weltklimas. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International berichten außerdem von schlechten Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutungen auf den Plantagen, von Kinderarbeit und Hungerlöhnen.

2004 wurde von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen unter Federführung des WWF der „Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl“ (RSPO) gegründet, um den undurchsichtigen Palmölmarkt „sauberer“ zu machen. Doch das Zertifizierungssystem, das sich mit seinem Palmen-Siegel zu gewissen Prinzipien wie Transparenz und Verantwortung für Umwelt und Arbeiterinteressen verpflichtet, entpuppt sich eher als kleiner Tropfen Wasser auf den heißen Stein.

Umweltschützer werfen RSPO vor, eine Scheinlösung zu sein und viel zu zaghaft gegen Verstöße – wie etwa Brand­rodungen – vorzugehen. Große Konzerne blieben oft ungestraft und würden weiterhin Raubbau betreiben.

„Die Kriterien sind eigentlich nicht schlecht, doch der Beschwerdemechanismus ist noch mangelhaft“, weiß Friede­l Hütz-Adams, Ökonom und deutscher Palmöl-Experte beim Südwind-Institut. Für den deutschsprachigen Raum gibt es zwar noch das „Forum nachhaltiges Palmöl“, eine Vereinigung von Unternehmen, die RSPO für unzureichend halten. Dennoch ist es für den Kunden immer noch nicht klar, ob das Produkt letzten Endes fair produziert wurde oder nicht.

Was muss also passieren? Konsumentenschützer wünschen sich mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit. „Der Kunde soll durch eine einheitliche Kennzeichnung klar erkennen, ob es sich um nachhaltiges Palmöl handelt oder nicht“, betont Mittl. Umweltorganisationen wie Global 2000 fordern Handelsketten auf, dafür zu sorgen, dass sie nur Produkte mit nachhaltigem Palmöl in ihrem Sortiment haben. Die EU müsse es zudem ermöglichen, Unternehmen für Missstände verantwortlich zu machen.

In Österreich wurde das umstrittene Palmöl kürzlich sogar ein Fall für das Parlament. Das Team Stronach fordert eine Forcierung der heimischen Lebensmittelproduktion gegenüber Palmöl-Exporten und z. B. den Ersatz durch Butterschmalz. Die SPÖ kann sich vorstellen, über Verbote nachzudenken, die Grünen sprechen von einer Palmölsteuer und die NEOS plädieren für die Förderung von Alternativen zu Agro-Diesel, der aufgrund der Regenwald-Abholzungen im Endeffekt keinerlei positiven Einfluss auf den CO2-Verbrauch hat.

Der Ersatz durch heimische Produkte sei ein wichtiger Ansatz, meint Hütz-Adams. Einige Produzenten setzen bereits auf palmölfreie Produkte. Doch kleine Länder allein können es nicht richten: „Die EU ist global gesehen nur ein kleiner Spieler. China und Indien konsumieren Unmengen mehr an Palmöl.“ Einzelne europäische Unternehmen, selbst große wie Unilever, seien zu schwach am großen Markt und aus Sicht der riesigen Palmölkonzerne wie etwa Wilmar ein Nischenmarkt.

Und der Sektor werde weiter wachsen, glaubt Hütz-Adams. Denn anders als bei uns sei Palmöl für Inder ein Fortschritt in der Ernährung, da es zumindest gesünder ist als jenes Öl, das sie jetzt konsumieren. Das Dilemma an Palmöl ist, dass man es nur schlecht ersetzen kann. Sein Vorteil: Es braucht nur wenig Anbaufläche. Für Kokos-, Soja- und Rapsöl würde man weitaus größere Flächen benötigen – was die Probleme nur verschlimmern würde.

„Die Ölpalme wäre tatsächlich eine geniale Pflanze, wenn sie nicht auf solch großer Fläche gepflanzt werden würde“, sagt der Ökonom. Doch lokale Produktionen auf kleineren Feldern von Kleinbauern seien kaum realisierbar. Riesige Fabriken produzieren pro Minute so viel Palmöl, wie Kleinbauern an einem Tag schaffen. Das Problem liegt auch in der Ernte. Die Früchte müssen binnen 24 Stunden verarbeitet werden. Das Geschäft ist also nur lukrativ, wenn große Fabriken, in denen die Früchte der Ölpalme weiterverarbeitet werden, inmitten großer Plantagen stehen.

Palmöl wird daher vermutlich noch weiter seine weltweite Ölspur ziehen. Neben einer Kunden-Sensibilisierung und einer Verbesserung der Zertifizierung sehen Umweltschützer daher nur eine Lösung: Es führt kein Weg daran vorbei, den Anbau von Ölpflanzen ausnahmslos umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten.