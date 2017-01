Eindeutig Speckknödel. Wenn Ferdinand Meier an ein Tiroler Schmankerl denkt, dann bringt der Wiener als Erstes diesen wohlgeformten Leckerbissen mit unserem Land in Verbindung. Für Meier, seines Zeichens Präsident des Vereins „Kulinarisches Erbe Österreich“, ist der Gaumenschmaus aus Eiern, Mehl, Milch und dem unüberhörbaren „K“ in der Mitte zweifellos Tirols kulinarisches Markenzeichen.

Jedes der neun Bundesländer besitzt einen so typisch lukullischen Schatz. Tirol kann natürlich viel mehr als Knödel. Genauso wie Salzburg mehr draufhat als Salzburger Nockerl, Niederösterreich nicht nur aus der Wachau und ihren Marillen besteht oder Wien nicht nur aufs Schnitzel reduziert werden kann. Österreichs Küche ist vielfältig und braucht sich international keineswegs zu verstecken.

Den Gast einkochen

Der Verein „Kulinarisches Erbe Österreich“ wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Geschichte der Österreichischen Küche sicherzustellen und Rezepte zu bewahren. Rezepte, die seit Generationen weitergegeben werden. Die Basis unserer heutigen Küche bildet die Wiener Küche, übrigens, so Historikerin Ingrid Haslinger, die einzige Küche weltweit, die den Namen einer Stadt trägt. Hinzu kommt der Multikulti-Einfluss der Kronländer während der K.u.K.-Zeit: Palatschinken und Gulasch aus Ungarn, Liptauer aus der Slowakei, Makkaroni und Sardellen aus Italien oder Germspeisen aus Böhmen.

Die weiteren charakteristischen Zutaten liefern die unterschiedlichsten Regionalküchen, die ihre Ursprünge im bäuerlichen und alpinen Bereich haben, wo auch Tirol wieder ins Spiel kommt: Schmarrn, Knödel, Sterze, Nocken, Blattln oder Nudeln machen die heimische Kochkunst so einzigartig, wie sie ist – mehr unter www.kulinarisches-erbe.at

„Das Geheimnis unseres Erfolges liegt sicher in der Regionalität“, sagt Meier und beruft sich dabei u. a. auf die Erfahrungen von Heinz Reitbauer, Chef des Wiener 4-Hauben-Restaurants „Steirereck“, der viel in der internationalen Szene unterwegs ist. Genau diese Regionalität gilt es zu stärken, um Österreich für die Gäste kulinarisch gesehen noch attraktiver zu machen. Denn obwohl die heimischen Kochkünste von den Gästen sehr geschätzt werden und gerade die Spezialitäten aus bäuerlicher Produktion hohes internationales Ansehen genießen, fehlt noch die letzte wichtige Prise Aufmerksamkeit: Derzeit ist die Küche Österreichs nämlich noch nicht entscheidend für die Wahl des Urlaubszieles, im Gegensatz zu Ländern wie Italien und Frankreich, die oftmals nur aufgrund ihrer deliziösen Gaumenfreuden besucht werden. Das müsse sich ändern, befand Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, kürzlich in Wien.

In Anlehnung an die Nordische Küche, wo vor sieben Jahren ein kulinarisches Manifest erschaffen wurde, formulierte man daher gemeinsam mit dem Verein „Kulinarisches Erbe Österreich“ im Mai dieses Jahres die „Charta Kulinarisches Österreich“, ein Schulterschluss aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Tourismus und Politik, der kulinarische Initiativen in Österreich unterstützen und die Regionen stärken soll. Mit dem Kulinarik-Siegel wird dem Gast quasi gewährleistet, dass er nur Produkte aus heimischer Qualität verspeist.

Um Österreich kulinarisch an die Weltspitze zu befördern, soll die heimische Küche bei Veranstaltungen wie der Grünen Messe in Berlin im Jänner oder bei so genannten Chef-Tables außerdem noch mehr beworben werden. Es gehe, so Meier, nicht darum, Rezepte zu exportieren oder Gerichte im Ausland eins zu eins zu kopieren. Das sei nicht authentisch. Vielmehr gehe es darum, die Eigenständigkeit der Regionen zu fördern.

Bedrohtes Erbe?

Damit Österreichs Erbe auch sichtbar gemacht wird, haben der Verein „Kulinarisches Erbe Österreich“ und die beiden Gourmet-Verlage Gault & Millau und Fal­staff im Dezember letzten Jahres ein Magazin herausgebracht (in Trafiken um 8,50 Euro erhältlich), in dem die typischen Speisen und Lebensmittel aller neun Bundesländer präsentiert werden.

„Die Gefahr, dass das kulinarische Erbe in Österreich bedroht ist, habe es immer schon gegeben“, sagt Meier. Dass die österreichische Küche nicht gerade den Ruf einer Diät-Küche genießt, hätte damit wenig zu tun. Schließlich können die Rezepte der heutigen Zeit (z. B. mit weniger Butter) angepasst werden. Das Erbe stehe auch nicht dafür, übertriebene Schlankheitstendenzen zu propagieren, meint Historikerin Haslinger. Es gehe um Abwechslung. Dass Junk Food oder Fertigprodukte darüber hinaus nicht Schätze wie Kartoffel-Blattln, Strudel, Kompott oder Zillertaler Krapfen verdrängen, habe der mündige Gast selbst in der Hand. Das sei, so Meier, alles eine Frage der Wertschätzung. (Nicole Strozzi)