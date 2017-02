Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Am morgigen Aschermittwoch wird er wieder aufgetischt: der Fisch. Hering mit Sahne, Joghurt, Senf oder Mayonnaise läutet traditionell die Fastenzeit ein. Aber warum in der ozeanischen Ferne fischen, wenn das Gute so nah ist?

Heimische Arten müssen sich nicht verstecken, außer sie wollen dem Netz und Genießer entgehen. „Die Wasserqualität ist bei der Fischzucht das ausschlaggebende Kriterium und hier in Tirol haben wir ausgezeichnetes Quell- und Bergwasser“, sagt Zacharias Schähle, Geschäftsführer des Tiroler Fischereiverbandes.

So habe der heimische Saibling im Gegensatz zum Hering einen feineren Geschmack und ein festes Fleisch. Der Fettgehalt ist gering, der Anteil an wichtigen Omega-3-Fettsäuren dafür hoch und das Eiweiß gut verdaulich. Im Mittelalter soll der Saibling laut Schähle nur dem Adel vorbehalten gewesen sein. Diese Zeiten sind längst vorbei. Exquisit ist er geblieben.

„Die Gastronomie, gerade auch die Spitzenköche, haben in den letzten Jahren heimischen Fisch für sich entdeckt. Es kommen auch immer mehr Anfragen von Konsumenten, wo es guten Fisch zu kaufen gibt“, berichtet Schähle. Neben der Qualität des Fleisches sind für ihn die kürzeren Transportwege, die strengen Auflagen für die Fischzuchten und der kaum vorhandene Einsatz von Medikamenten ausschlaggebend, warum Tiroler Fisch immer attraktiver wird.

Über das ganze Bundesland sind circa 30 Fischteiche verteilt. Hinzu kommen etwa gleich viele Fischzuchtbetriebe. Manche sind auch eine Kombination aus Angelteich und Zuchtbetrieb. Viele von ihnen verkaufen Fische ab Hof. Die Betreiber nützen bestehende Naturteiche oder erschließen Bäche und bauen Becken. Einige wenige Landwirte, wie etwa der ehemalige Politiker Toni Steixner, ziehen auch schon Fische auf. Mehr sollen es in den nächsten Jahren werden. Doch der Aufwand ist groß, wie Fischzüchter bestätigen.

An den Weidachsee in Leutasch ist der größte Zuchtbetrieb Tirols angeschlossen. Tierarzt Thomas Angerer hat die Anlage mit dem Naturteich und Betonkanälen 2004 übernommen. Seit 1890 soll sie existieren. „Fisch liegt eindeutig im Trend“, sagt Angerer. 5000 bis 6000 Angler würden pro Jahr zu ihm kommen. Die Gastronomie am Seefelder Plateau beliefert er zusätzlich mit Saiblingen und Forellen. Angerer bietet sogar Kaviar an.

Eineinhalb bis drei Jahre braucht Tiroler Fisch, um eine acht- und essbare Größe zu erreichen. In Aquakulturen mit warmem Wasser wären die Tiere hingegen nach einem Jahr ausreichend groß und landen im Netz.

Neben dem Wasser ist Zeit ein wichtiger Faktor in der Fischzucht. Zeit, die Volkmar Steger von der Teufelsmühle zwischen Rinn und Aldrans gerne aufwendet. 60 bis 80 Stunden widmet er sich seiner „Berufung“, wie er es nennt. „Kaum jemand weiß, wie viel Aufwand dahintersteckt. Man muss warten können.“ Doch Steger, der seine Lehre bei der Teufelsmühle absolvierte und diese 2001 nach Zwischenstationen in ganz Österreich übernommen hatte, kann sich nichts Schöneres vorstellen. Er betreut 14 Teiche auf der ein Hektar großen Anlage. Wasser wird aus einem kleinen Bach gespeist. Steger kümmert sich als Ein-Mann-Unternehmer um alles. Er hat eigene Muttertiere und zieht die Fische somit selbst auf. Das ist nicht überall der Fall. Andere Betriebe greifen auf österreichische Jungfische zurück und veredeln sie in Tirol.

Noch verhalten sich die Fische in den teilweise zugefrorenen Teichen ruhig. Doch in ein paar Wochen werden sie sich wieder in den Zuchtanlagen tummeln. Im Wildgewässer sind sie hingegen rar geworden. „Der Fischbestand hat sich in den letzten 40 Jahren stark reduziert. Waren es im Inn früher, also vor Verbauungen, noch 150 bis 200 Kilogramm pro Hektar, sind es heute an manchen Stellen nur noch bis zu 50 kg“, weiß Fischerei-Experte Schähle. Der Schwund sei vor allem hausgemacht. Wasserkraftwerke, Verbauungen und Abtrennungen von Gewässern sowie abgeleitetes Wasser für Beschneiungsanlagen sind mitverantwortlich, sagt er.

Wie für viele muss es auch für die Experten am Aschermittwoch Fisch sein. Ihr Tipp? Heimisch, frisch geräuchert, mit Salz und etwas Wacholder.