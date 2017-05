Schwoich – „Kronbühel“-Bauer Manfred Höck ist im Olymp der Brennmeister angekommen: Der Edelbrand-Sommelier aus dem 2500-Seelen-Dorf hat es mit zahlreichen Spitzenplatzierungen bei der diesjährigen „Destillata“ in den internationalen Elitekreis der besten Brenner geschafft!

Die „Destillata“ ist die größte und aussagekräftigste Edelbrand-Prämierung Mitteleuropas – gewissermaßen die Champions League der Brennmeister aus aller Welt. Insgesamt 1054 Proben wurden heuer eingereicht, nur 698 davon wurden dann auch prämiert. 119 Teilnehmer aus 12 Nationen (darunter auch aus Argentinien) waren nach Wattens gekommen, wo die international besetzte Jury in den Kristallwelten die Besten der Besten ermittelte.

Ein Edelbrand-Sommelier aus dem Bezirk Kufstein hat erneut den Sprung an die Spitze geschafft: Wie bereits 2014 und 2015 gelang „Kronbühel“-Bauer Manfred Höck aus Schwoich wieder einer der begehrten Sortensiege: Sein Muskat-Traubenbrand wurde zum „Edelbrand des Jahres 2017“ gekürt! Dazu gab’s heuer noch einen wahren Medaillenregen: Die „Crownhill“-Produkte aus dem Hause Höck erhielten gleich sechs Goldmedaillen, fünf Silberne und eine Bronzene. Was nun einen ganz besonderen Ritterschlag zur Folge hat: „Mit diesem Ergebnis wurden wir in den internationalen Elitekreis der elf besten Brenner aufgenommen, den so genannten „Kreis der auserwählten Destillerien“. „Eine Auszeichnung, die man bei einem Bewerb nur mit vier Goldmedaillen aus drei verschiedenen Kategorien erreichen kann“, freut sich Manfred Höck. Die elf Elite-Brenner verteilen sich übrigens auf die vier Nationen Österreich, Schweiz, Deutschland und Ungarn. (hn)