Von Irene Rapp

Innsbruck – Am Montag hatte Stefan Glantschnig in Hamburg seinen großen Tag. Vier Stunden wären Zeit gewesen, um ein dreigängiges Menü zu kochen. In drei Stunden war er fertig, ebenso seine Mitstreiter Michael Just und Sebastian Leyer. „Ich war aber sicher, dass ich nicht gewinne“, sagt Glantschnig. Bis die Jury das Ergebnis verkündete und der 27-jährige gebürtige Kärntner – der sich aber als Tiroler fühlt – als Gewinner des Kochbewerbs „Junge Wilde“ feststand.

Seitdem ist die Stimmung im Waldhof Resort in Scheffau am Höhepunkt. Glantschnig ist dort seit zwei Jahren Küchenchef. Gutbürgerliche Küche, sehr verfeinert, kommt auf den Teller. Ein wenig spezieller sah das Menü aus, welches er für den Kochbewerb „Junge Wilde“ vorbereitet hatte: „Sashimi – Cardamom Leaves – Genmachia & Rinderhüfte – Kerbelwurzel – fermentierter Pfeffer & Das Ei im Ei“ gab es als Hauptgang. Die achtköpfige Jury war begeistert: „Sechs Mitglieder haben mir dafür die volle Punktezahl gegeben“, freut sich Glantschnig.

Auf den vom Fachmagazin Rolling Pin organisierten Bewerb für Köche unter 30 hatte er sich sechs Monate lang vorbereitet, täglich an der Verfeinerung des Menüs gearbeitet. Die Ideen dafür kommen Glantschnig zu ungewöhnlicher Zeit: „Oft vor dem Schlafengehen, deshalb liegt neben dem Bett ein Notizblock.“

Dass aller guten Dinge drei sind, weiß der glückliche Gewinner jetzt auch: „Seit 2015 habe ich an den ‚Jungen Wilden‘ teilgenommen, bin immer unter die besten neun gekommen.“ Mit dem Sieg gegen 2470 Köche geht es nun richtig los: Noch heuer will Glantschnig seine erste Haube erkochen, nach dem Sommer wird der Gewinn eingelöst. Dann geht es zu einem der weltbesten Köche der Welt – zu Alex Atala nach São Paulo.