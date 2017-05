Landeck – „Es muss nicht immer Kaffee, Brot, Butter und Marmelade sein“, zeigte Autorin und Ernährungs­expertin Julia Waldhart kürzlich vor versammeltem Publikum in der Landecker Buchhandlung Tyrolia auf. „Mir ist schon klar, in der Früh vom gewohnten Brot wegkommen, ist am Anfang sicher schwer.“ Waldhart hat sich nach Alternativen zum herkömmlichen Frühstück umgesehen.

Doch Informationen darüber habe sie nur spärlich gefunden. Waldhart ist von ein paar Grundsätzen aus der traditionellen chinesischen Medizin überzeugt. Demnach soll warmes Essen am Morgen den Stoffwechsel anregen, die Kraft­reserven auffüllen und ein gutes Körpergefühl geben. „Das gesunde warme Frühstück hilft, unsere Energie bestmöglich zu nutzen. Womit wir dem so genannten Heißhunger und dem Formtief am Nachmittag vorbeugen können“, schilderte sie auch aus eigener Erfahrung. „Die Basis zum Wohlbefinden den ganzen Tag über legen wir mit dem warmen Frühstück.“ Vor diesem Hintergrund hat die Shiatsu-Praktikerin Ideen und Rezepte zum Thema „Gesundes warmes Frühstück“ zusammentragen. Herausgekommen ist Anfang des Jahres ein Buch mit ausgewählten 70 süßen und pikanten Rezepten. Selbst Morgenmuffel und Frühstücksverweigerer möchte sie darin motivieren, in weniger als zehn Minuten ein vollwertiges Frühstück auf den Tisch zu zaubern. „Mein gesundes warmes Wohlfühlfrühstück“ ist im Löwenzahn-Verlag erschienen. (hwe)