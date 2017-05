Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Schmeckt nicht, gibt’s nicht – schon gar nicht an diesem Wochenende in der Messe Innsbruck. Das „European Streetfood Festival“ macht dort Station. Dutzende Stände und Foodtrucks, also fahrbare Würstelbuden mit mehr als nur Frankfurtern, lassen die Fastenzeit schnell vergessen: Burger, Grillfleisch, Fisch, Kekse und andere Naschereien so weit das Auge reicht. Der Genuss von der Straße ist längst ein internationaler Trend. Auch in Österreich wächst die Streetfood-Szene kräftig.

„Pulled Pork und Fleischspieße haben wir schon probiert. Als Nächstes kosten wir Limonaden. Unserer Mutter nehmen wir türkischen Honig mit“, erzählen Michael und Johannes Falbesoner aus Nassereith. Keine Minute vergeht, in der nicht irgendwo etwas Ess- oder Trinkbares bestellt wird. Vor den Buden bilden sich Schlangen. Der Hunger scheint dieser Tage besonders groß, die Neugierde ebenso. Mehlwürmer, frittiertes Eis, Steaks, mexikanische Fladenbrote, ungarische Langos, vegane und Bison-Burger – die Besucher kosten bereitwillig.

„Es ist eine tolle Gelegenheit, Neues zu probieren. Die Portionen sollten aber kleiner und billiger sein, damit man sich durchkosten kann“, sagt Koch Marco Juen aus Innsbruck. Der Bauch wird offenbar nicht so schnell satt, wie die Geldbörse schlank.

Zeitgleich locken am Messegelände übrigens die Antik- und Tattoomesse. Die Geschmäcker sind eben verschieden – nicht nur beim Essen. Das „Streetfood Festival“ findet noch heute Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.