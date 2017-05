Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Der Magen knurrt, die Büro-Uhr schlägt zwölf. Was nun? Für viele führt der Weg direkt in den nächsten Supermarkt. Ein „leichter“ Salat soll es sein. Gerade jetzt in der Frühlingszeit sehnen wir uns nach Frische. Doch die ist bei abgepackten Salaten oft trügerisch.

13 Produkte testeten die Experten des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Das Ergebnis? Vernichtend, die TT berichtete. Der abgepackte Salat ist leicht verderblich. „Die vielen Zutaten bilden eine große Oberfläche, auf der sich unerwünschte Keime gut vermehren können“, sagt VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Siegenthaler. Die Produkte waren außerdem zu fett, salzig und zuckerhaltig.

Eine gesunde Alternative sind selbst gemachte Salate im Glas. Ein Trend, der aus New York kommt. „Ich kann alles ins Glas reintun. Es gibt keinen Geruch ab und hält dicht“, erklärt Karin Stöttinger aus Wels. Die Autorin hat bereits ihr zweites Buch zum gläsernen Trend herausgebracht („Shaking Salad“, Brandstätter Verlag).

Sie empfiehlt, das Dressing separat in einem kleinen Glasbehälter mitzunehmen, so weicht der Salat nicht auf. Beides im Kühlschrank aufbewahren und erst kurz vor dem Essen vermischen. Reste vom Vortag, Nudeln, Kartoffeln oder Reis, können im Salatglas übrigens gut verwertet werden. „Jeder kann dazugeben, was er mag“, meint Stöttinger. Und die Mittagspause muss auch nicht im Supermarkt verbracht werden. Raus in die Sonne, Glas aufschrauben und genießen.