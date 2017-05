Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Frisches Gemüse, etwas Salz und Wasser: Diese simplen Zutaten sorgen derzeit landauf, landab für Furore in den Küchen. Fermentieren lautet das uralte Zauberwort, das derzeit auch den Sterneköchen gern über die Lippen kommt. Dabei wird vor allem Gemüse, neuerdings sogar Obst, eingelegt und seinem Schicksal überlassen. Milch- und Essigsäurebakterien erledigen die Arbeit. Sie verändern Zellstruktur und Geschmack der Produkte.

„Fermentierte Lebensmittel sind lebendig. Sie enthalten Mikroorganismen. Diese benötigen wir im Darm, weil sie nützlich sind, sie wirken pro- und präbiotisch“, erklärt die Salzburger Ernährungswissenschafterin Karin Buchart.

Neu ist das freilich nicht, schon die alten Griechen und Römer machten so Lebensmittel haltbar. Unsere Großmütter taten es ihnen gleich. In manch einem dunklen Eck des Kellers könnten sich in Einmachgläsern neue, alte Schätze verbergen. Das Wissen darüber wird jetzt wieder entstaubt. Einschlägige Kochbücher sind der Renner.

„Die Leute faszinieren lebendige Lebensmittel derzeit sehr. Auch Sauerteig ist so ein Fall. So viele reden darüber, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben“, berichtet Buchart, die in ihrem Buch („Von Hand gemacht – Die Geheimnisse traditioneller Lebensmittel“, Servus Verlag) zusammen mit Kollegin Maria Benedikt dem alten Wissen auf den Grund geht. Milchsäurebakterien finden sich schon seit jeher in unserem Verdauungstrakt. „Jeder von uns hat 100 Trillionen, das sind ca. ein Kilogramm Keime. Eine satte Gruppe davon machen Milchsäurebakterien aus“, weiß Herbert Tilg, Internist und Direktor der Inneren Medizin I an der Universitätsklinik Innsbruck.

Die Wissenschaft habe gerade damit begonnen, die Darmkeime zu erforschen. Eindeutige Ergebnisse gebe es noch nicht. Doch die Kleinstlebewesen seien laut Tilg „prinzipiell gute und günstige Bewohner“: „Sie kümmern sich um uns und unsere Gesundheit.“ Ein gesunder Mensch habe zwischen 500 bis 1000 Arten im Darm. Je vielfältiger, desto gesünder, lautet die Devise. „Wenn die Diversität der Keime abnimmt, kann das potenziell schaden und eine Rolle in der Entstehung von Krankheiten spielen“, meint der Mediziner.

Milchsauer vergorene Lebensmittel begrüßt er deshalb. Im Darm könnten sich damit wieder unterschiedlichste Keime ansiedeln und die Keimvielfalt erhalten bzw. sogar steigern. Auch Buchart spricht sich für „kulturelle Vielfalt im Darm“ aus.

Sich mehr „gute“ Bakterien in die Küche und den Darm zu holen, ist leichter als angenommen. „Die Bakterien schwirren geradezu durch die Luft“, meint Buchart. Sie sind überall millionenfach vorhanden. Für sie müsse man allerdings optimale Bedingungen schaffen, damit sie in Ruhe ihre Arbeit tun können. Fingerspitzengefühl, Experimentierfreude und Erfahrung sind hier wichtig.

Die Ernährungswissenschafterin rät Interessierten, einen Kurs zu besuchen oder sich von der Oma einschulen zu lassen. Immer der Nase und dem Gaumen nach ist ebenfalls ein guter Tipp. Eine fein säuerliche Note, die noch an das Ursprungsprodukt erinnert, deutet auf Essbarkeit hin. Dann ist es für das Gemüse vorbei mit der Ruhe.