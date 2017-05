Grins – „Ich will in die Nähe von den guten Brennern kommen.“ Dieses Ziel hat sich Bernhard Leitner, Edelbrenner aus Leidenschaft, 1998 gesteckt, als er seine kleine Brennerei neu gebaut hat. Seine Trophäensammlung seither ist nicht von schlechten Eltern: zweimal Landessieger, dann Gesamtsieger bei der Destillata 2014. Kürzlich durfte er sich über die Krönung seiner Erfolge freuen: Der Grinner wurde zweifacher Gewinner des World-Spirits Award 2017, einmal für seine Vogelbeere, einmal für den Roten Williams.

Der Titel „Spirit of the Year“, den er bei der Verleihung in Rüdesheim am Rhein (Hessen) mitnehmen durfte, rundet das bisher beste Wettbewerbsergebnis seiner Karriere ab. „Klein und super-fein“, bemerkte Wolfram Ortner, Boss des weltweiten Wettbewerbs der Destillateure, über den Grinner Betrieb.

Der Edelbrenner, Mitglied der Genussregion Stanzer Zwetschke, hat 20 Jahre lang Know-how in Sachen Brennereikunst gesammelt. Aber das ist noch nicht alles, was sein Erfolgsgeheimnis ausmacht. „Hygiene und Sauberkeit bei der Vergärung sind extrem wichtig“, betont er. Was motiviert ihn, bei Wettbewerben mitzumachen? – „Es ist sicher auch der sportliche Gedanke“, verrät er. Leitner zählt sich zu den Verfechtern von sortenreinen Bränden wie Apfel, Birne, Zwetschke und Spänling. Die Rohprodukte reifen übrigens fast alle in seinem Garten. (hwe)