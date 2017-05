Pitztal – „Als Weingenießer macht es schon einen Unterschied, ob ich mich am Meer oder auf dem Gletscher befinde, das Empfinden ist auf jeden Fall ein anderes. Und der Wein schmeckt auch anders – inwieweit, das gestaltet sich aber für jeden Gaumen verschieden. Die einen schmecken das mehr, die anderen wiederum weniger“, betont der Burgenländer Winzer Josef Wurzinger.

Er muss es wissen: Nimmt er doch einen Höhenunterschied von 3318 Metern auf sich, um bei der höchsten Weinverkostung Österreichs am Pitztaler Gletscher dabei zu sein. Am Freitag und Samstag präsentiert er dort bei der Veranstaltungsreihe „Firn, Wein & Genuss“ mit anderen Top-Winzern seine besten Tropfen. Dass sich der Geschmack des Weines mit der Höhenlage verändert, liegt an der Kohlensäure, die sich auf über 3000 Metern aufgrund des unterschiedlichen Drucks nicht gleich verhalte wie auf 100 Metern. Immerhin nimmt mit zunehmender Höhe der Luftdruck ab. Vergleichbar sei dies mit dem Siedepunkt. „Die Intensität des Geschmacks ist auf der Höhe am Pitztaler Gletscher anders als in tiefen Lagen, der Wein schmeckt etwa fruchtiger und spritziger, da die Kohlensäure leichter frei wird – speziell bei fruchtigen Weißweinen macht sich das besonders bemerkbar“, betont er.

Heuer sind 13 Top-Winzer im „Café 3.440“ zu Gast. Erstmals nehmen auch italienische Weinbauern an der Verkostung teil. Ihre Erzeugnisse werden in den Kategorien Rot Klassik, Rot Reserve und Weiß Klassik ausgezeichnet. (TT, mr)