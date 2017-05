Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Oma ist ein Hipster. Nur weiß sie vermutlich gar nichts davon. Schon vor Jahren servierte sie uns Kindern Karfiol aus dem Ofen. Mal mehr und viel öfter weniger erfolgreich. Doch die Zeiten ändern sich. Plötzlich ist der gute alte Blumenkohl „mega-in“. Die New York Times lobte den „cauliflower“ gerade als neues It-Gemüse, das von Los Angeles über Paris bis nach Wien und London angesagt sei.

Vor einiger Zeit war es der Grünkohl, der plötzlich in den Szene-Lokalen serviert wurde. Jetzt ist es der Blumenkohl – der in den USA in den Steakhäusern Kohlsprossen und Brokkoli als Beilagengemüse vom Teller verdrängt. In Wien hat sich der israelische Starkoch Eyal Shani mit seinem Street-Food-Lokal „Miznon“ sogar auf Karfiol spezialisiert. Dort serviert man die Blume im Ganzen und präsentiert sie für die Gäste im Schaufenster. Die Zutatenliste ist bescheiden, das Ergebnis aber beeindruckend: „Wir servieren Blumenkohl am liebsten pur, nur mit Olivenöl“, erzählt der Geschäftsführer Kali. Die Leute würden darauf fliegen, der Blumenkohl gehe – trotz Blähbauch-Risiko – jeden Tag über die Theke.

Auf Karfiol aus Tirol muss man hierzulande noch bis Mitte Juni warten. „Die ersten Sätze sind ausgepflanzt“, sagt Alfred Unmann, Referent für Gemüsebau an der Landwirtschaftskammer Tirol. An sich sei der Karfiol ja ein schwieriges Gemüse mit hohen Ansprüchen. Damit er erblüht, braucht er kühle Temperaturen in der Nacht, was im Hochsommer mitunter zum Problem werden und zum Ernteausfall führen kann. Sprießt wiederum zu viel Kohl auf einmal auf der Erde, ist der Markt überschwemmt. Man spricht dann von den „Weißen Wochen“. „Dass Karfiol weiß sein muss, ist übrigens nach wie vor in den Köpfen verankert. Dabei gibt es andere farbige Sorten, die noch mehr gesunde sekundäre Inhaltsstoffe besitzen“, sagt Unmann. Es gibt grünen, violetten und orangen Karfiol, nur leider würden sich diese Sorten – obwohl sie auf dem Teller viel hermachen – weniger gut vermarkten. Gegessen werden kann von der kalorienarmen (100 g 25 kcal) Vitaminbombe übrigens alles, ob roh oder gekocht – auch der Strunk und die grünen Innenblätter, etwa im Smoothie.

Sollte Ihnen also demnächst jemand Blumen schenken – keine roten Röschen, sondern einen Strauß Karfiol – dann ist das „Blumencool“: Schließlich sind Sie Trendsetter!