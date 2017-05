Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer beschäftigen sich seit 12 Jahren mit „Food Design". Die beiden Wiener Architekten (Studio: honey & bunny) arbeiten auch an Ausstellungen. Am 15. März 2018 wird in Schloss Hof und Schloss Niederweiden in Wien eine dreiteilige Ausstellung eröffnet.

Der Universitätslehrgang „Food Design" startet an der „New Design University" in St. Pölten im Oktober 2017. Er umfasst drei Semester. Infos: www.ndu.ac.at