Von Hubert Daum

St. Paul, Imsterberg – Es ist der jährliche Höhepunkt für alle Obstverarbeiter im Alpen-Adria-Raum: Die Mostmesse am Kompetenzzentrum Zoggl­hof in St. Paul im Kärntner Lavanttal. Besonders brennendes Interesse zeigen dabei Produzenten von Obstweinen, Fruchtsäften, Essigen, Likören und Fruchtbränden, werden doch ihre Kostbarkeiten bei den so genannten „Mostbarkeiten“ im Rahmen der Messe unter dem Näs- chen der Fachjury beurteilt.

292 Betriebe aus Österreich, Italien, Deutschland und Slowenien ließen am vergangenen Wochenende rund 1400 Produkte auf Herz und Nieren, in diesem Fall auf Geruch, Geschmack, Typizität und Harmonie, prüfen und hofften auf Edelmetall. Jungbrenner Stefan Schiechtl aus Imsterberg nahm zum ersten Mal mit seiner Frau Anna die weite Anreise auf sich: „Es war ein einzigartiges Erlebnis. Dass wir letztendlich so erfolgreich waren, hätte ich nicht zu hoffen gewagt.“ Tatsächlich entwickelten sich die „Mostbarkeiten 2017“ für das kleine Brennereidorf Imsterberg zum Triumphzug: Insgesamt heimste man in der Kategorie Kern-/Steinobst 21 Medaillen ein. Debütant Stefan Schiechtl wurde gleich mit zwei bronzenen, vier silbernen und zwei goldenen Medaillen (Williams und Vogelbeer) behangen, Hans Baumgartner holte sich zwei Bronze-, zwei Silber- und eine Goldmedaille (Alexander Pastoren Cuvée) ab, Albin Muglach wurde zweimal mit Bronze ausgezeichnet und der mit Auszeichnungen verwöhnte Peter Schiechtl bekam zweimal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold überreicht. Simon Nothdurfter aus Stanz komplettierte die Abordnung aus dem Tiroler Oberland und wurde mit drei Silber- und einer Goldmedaille gewürdigt.

Die Goldene für Peter Schiechtls Williamsbirnenbrand glänzte besonders: Er überzeugte die Fachjury gänzlich und wurde zum Alpen-Adria-Gesamtsieger der Kernobstbrände gekürt. Peter Schiechtl, der Stefan zum ersten „Edelbrandgesellen“ Tirols ausgebildet hat, mit einem Augenzwinkern: „Gott sei Dank konnte ich den Gesamtsieg ergattern, der Lehrbub hat in Kärnten ja mehr Medaillen erhalten als der Lehrherr.“