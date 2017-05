Von Theresa Mair

Hall, Wattens – In der Spül­e stapeln sich die Schüsseln, von den Schränken tropft Teig und auf der Arbeitsfläche ist kein Zentimeter mehr frei. Der Tisch muss gedeckt werden, das Essen pünktlich und auf den Punkt auf den Tisch kommen, die Getränke eisgekühlt sein. Dabei kocht man selbst fast über, noch bevor die Gäste überhaupt eingetroffen sind. Entnervt möchte man die Kochschürze an den Nagel hängen. Das darf man jetzt auch.

Denn Petra Neuner-Gyß (www.petraskueche.at) aus Hall und Caro Hanisch (these-moments.com) aus Wattens übernehmen seit einiger Zeit die Herrschaft über fremde Küchen, zaubern darin mehrgängige Menüs und hinterlassen dann alles wieder so, als wären sie nie dagewesen, blitzblank. So erzählt es die Innsbrucker Hautärztin Dori­s Penz-Schneeweiss, die Hanisch für eine Gartenparty engagiert hat. „Mein Partner und ich sind nicht so die Geburtstagsfeierer, werden aber immer eingeladen. Als wir dann zusammen 111 Jahre alt geworden sind, haben wir für unsere Freunde ein lang geschuldetes Fest im Garten geplant. Ich wollte aber nicht für 50 Gäste Getränke servieren, kochen schon gar nicht.“

Sie engagierte Hanisch und ihre aus Bangkok stammende Mutter Tuk, von deren Thai-Kochkünsten sie sich bereits bei einem Event überzeugen konnte. „Es war der Hammer, das Team von der Caro ist total auf Zack und ich musste mich um gar nichts kümmern. Es ist ein bisschen hochpreisig, doch ich kann es jedem nur empfehlen“, ist Penz-Schneeweiss noch heute begeistert.

Über Jahre trug Hanisch, die in einer Gastronomieschule kochen gelernt hat, die Idee mit sich herum, sich einen Foodtruck zuzulegen. Dann raffte sie sich auf und begann, vorerst noch ohne „Standlwagen“, mit dem Kochen. Der Foodtruck ruht jetzt auf dem Ideenfriedhof, mobil ist Hanisch trotzdem geworden. „Ich habe angefangen, im neuen Gründerzentrum Werkstätte Wattens zu kochen. Das Umfeld dort ist so persönlich, dass ich mir gedacht habe, dass es auch nett wäre, bei Leuten zuhause zu kochen“, erzählt Hanisch von der Geburtsstunde ihrer „thaiLicious private cooking sessions“. Zweimal wöchentlich ist sie mittlerweile mit Mutter Tuk auf Einsatz und kocht in fremden Küchen. Werbung macht sie kaum – es hat sich schon herumgesprochen, dass das Mutter-Tochter-Gespann ein Dreamteam ist. In Vomp hat die 33-Jährige eine Vorbereitungsküche eingerichtet, wo die Hanischs, falls nötig, Gemüse vorschnipseln und Saucen anrühren. „Wir kochen dann vor Ort alles frisch. Ich schaue mir die Küche des Kunden vorher an, dann sehe ich, was möglich ist und was ich an Geräten selbst mitbringen muss. Das ist ganz individuell. Ich habe auch schon in einem historischen Weinkeller auf zwei Herdplatten gekocht.“

Leihgeschirr, Kochplatten und große Töpfe sind auch im Auto von Petra Neuner-Gyß dabei. Sie ist ein gastronomischer Tausendsassa: Neben Asia-Küche in der Innsbrucker Markthalle und Kochkursen in Hall bietet sie ihre Dienste als Mietköchin an. „Cocooning ist schon ein Trend. Viele Leute ziehen sich lieber daheim zurück, als ins Restaurant zu gehen. Nicht jeder traut sich aber drüber, für mehr als zehn Leute zu kochen.“ Bis Private Cooking richtig in Tirol einschlage, könne es aber noch dauern, denkt Neuner-Gyß. „In Deutschland gibt es das schon häufiger.“

Mit dem Preis könne die Zögerlichkeit kaum zu tun haben, wenn man bedenkt, dass selbst eingekaufte Getränke viel günstiger sind als im Lokal, rechnet Neuner-Gyß vor. Was den Kochstil betrifft, ist sie flexibel. „Ich koche alles, außer Insekten.“ Über die Jahre hat die HBLA-Absolventin Kochbücher und -hefte gesammelt und keine Scheu vor fremdländischer Küche. „Ich habe schon für einen Freundeskreis, der auf Südamerika-Reise war, peruanisch gekocht“, sagt Neuner-Gyß. Trotz aller Weltoffenheit achtet sie beim Erstellen von Menüs aber darauf, dass die Zutaten aus der Region kommen und zur Saison passen. Wenn dann alle – inklusive Gastgeber – entspannt feiern, räumt die Köchin auf und fährt davon. Wie bei den Heinzelmännchen.