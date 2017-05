Von Theresa Mair

Innsbruck – Fast zwei Millionen Menschen in Österreich essen werktags zu Mittag außer Haus. Sie gehen in eine der nahezu 900 Kantinen, Werksküchen und Mensen oder wählen in einem der 17.000 Restaurants häufig zu fettes Essen mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Der Obst- und Gemüseanteil ist im Verhältnis zum Fleisch klein, Hülsenfrüchte und Vollkorn kommen zu kurz, sagt Diätologin Birgit Trenkwalder-Prantl von der fh gesundheit (fhg) in Innsbruck.

Das soll sich ändern. Deshalb hat sie im Rahmen des EU-Programms Interreg mit dem Münchner Verein KinderLeicht den Fachtag zum Thema „Nudging“ organisiert, der morgen in der fhg über die Bühne geht. Küchen-Fachpersonal, Unternehmer und Interessierte sind dazu eingeladen, Ideen zu sammeln, wie gesundes Kantinenessen gefördert werden kann.

„Ganz nach dem Leitspruch der WHO – ,Make the healthier way the easier way‘ – bedeutet Nudging, dass man ernährungsphysiologisch sinnvolle Speisen geschickt platziert, sodass sie gut sichtbar und gut greifbar sind“, sagt Trenkwalder-Prantl.

In einigen Tiroler Großküchen gibt es ihr zufolge schon seit Jahren Bemühungen, gesunde Kost auf den Tisch zu bringen. Einerseits stehe aber oft ein geringes Budget der guten Absicht entgegen, frisch zubereitetes regionales und saisonales Essen anzubieten. „Es ist für Unternehmen zu wenig greifbar, wenn man sagt: Mit vitaminreicher Kost bleiben die Mitarbeiter gesünder, so können Krankenstände und damit Ausfallstage reduziert werden.“ Andererseits sei das Ernährungsbewusstsein beim Konsumenten zu wenig ausgeprägt.

„Bei Nudging geht es nicht darum, den Mitarbeitern etwas Gesundes aufzuzwingen, sondern bei einer Entscheidungsmöglichkeit das Attraktivere in den Vordergrund zu rücken.“ Dabei gelte es, die genannten Hürden zu überwinden, ein schmales Budget mit den Wünschen der Mitarbeiter und gesunder Kost in Einklang zu bringen.

Eine wirkungsvolle Methode sei z. B., den Gerichten einen attraktiven Namen zu geben. Wenn man etwas als „gesund“ bezeichne, gehe der Schuss oft nach hinten los. Viele hätten abgespeichert, dass nur „Körndl­futter“ gesund sei und außerdem nicht schmeckt. „Wenn positive Attribute, die man mit gesunder Ernährung erreichen kann, im Namen hervorstechen, funktioniert das viel besser, wie z. B. beim Fitnessteller.“

Es müsse auch nicht immer trendiges „Superfood“ wie Quinoa gekocht werden, genauso kann man beliebtes Kantinenessen aufwerten. Etwa indem man normale Nudeln durch Vollkornpasta ersetzt oder in Ermangelung von frischem Gemüse Tiefkühlgemüse statt Konserven verwendet. Statt auf Erdäpfelsalat aus der Dose zurückzugreifen, könne mit der Maschine schnell und personalsparend Karotten- oder Krautsalat gerieben werden.

Nudging sei auch, Gratis-Wasser gut sichtbar zur Verfügung zu stellen, Softdrinks in der Vitrine weiter nach unten zu räumen und an der Kassa statt Schoko besser Joghurt oder – im Idealfall geschnittenes – Obst anzubieten. Aus Studien sei bekannt, dass 75 Prozent der Menschen automatisch das nehmen, was sie als Erstes sehen. „Hungrigen geht es um die schnelle Bedürfnisbefriedigung, nicht um langfristige Ziele“, sagt Trenkwalder-Prantl.

Eine motivierende Option, die Ernährungskompetenz zu fördern, ist die Gesundheitsampel: Bei Gerichten, die mit grünen Smileys gekennzeichnet sind, darf ohne Reue zugegriffen werden, gelbe stechen weder positiv noch negativ hervor, und die mit Rot markierten Speisen sollten in Maße­n genossen werden.

Nicht zuletzt ahmt der Mensch gute Vorbilder nach. Wer also schon auf dem gesunden Dampfer ist, soll sich nicht scheuen, eine größer­e Gemüsebeilage oder ein reichhaltiges Salatbuffet zu fordern. Denn auch in der Kantine gilt: „Die Nachfrage bestimmt das Angebot“, sagt die Expertin.