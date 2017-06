Von Alexandra Plank

Innsbruck – Es ist reizvoll, wenn eine Tiroler Freiland-Hendl-Bäuerin mit einem Tiroler Veganer darüber diskutiert, ob es pflanzlichen Eierersatz braucht. Auch wenn die Standpunkte abgesteckt sind, muss man zuerkennen, dass der Breitenbacher Koch, der in der veganen Szene als Experte mit Showqualitäten gilt, sein Produkt im Gespräch wehrhaft und glaubhaft an die Frau bringt. Sein veganes Ei lobt Christian Geiser naturgemäß in den höchsten Tönen. „Es gab schon bisher Ei-Ersätze, aber die konnten nur einzelne Komponenten des Hühnereis ersetzen. Mein Ei-Ersatz bietet die gesamte Bandbreite der Funktionalität an“, sagt der Koch.

Er präsentiert sein erstaunliches Produkt bei Kochshows auf veganen Messen, liefert in Tirol an ausgesuchte Biokostläden und exportiert sein MyEy sogar nach Australien. „Das Ei lässt sich aufschlagen, es kann verrührt werden. Es ist ein Pulver, das im Verhältnis 1:5 (ein Teil Pulver, 5 Teile Wasser) zubereitet werden kann“, erklärt Geiser.

Das sei ein großer Vorteil gegenüber Hühnereiern, die leicht verderblich seien. Gerade für Großküchen empfehle sich seine Erfindung, so Geiser. Mit einem gutem Schuss Ironie merkt er an, dass er Bill Gates, der mit einem Riesenteam vergeblich versucht hat, etwas in der Qualität von MyEy zu schaffen, um mindestens einen Hahnentritt vo­raus sei.

Abgesehen von dem erhofften wirtschaftlichen Erfolg will der Breitenbacher mit dem pflanzlichen Produkt nicht nur der immer größer werdenden Konsumentengruppe der Veganer eine echte Alternative bieten. Nein. Es geht ihm um viel mehr: die Rettung des Planeten genau genommen. Der Fleischkonsum sei nämlich eine der Hauptursachen für die Klimaerwärmung. Der Tiroler verweist auf eine Studie, wonach die Reparaturkosten für das Weltklima bis 2050 fast komplett eingespart werden könnten, wenn weltweit auf tierische Produkte verzichtet werden würde. „Wenn sie ihre Hendln gut versorgen und auch die anderen kleinen Bauern, habe ich nichts dagegen“, sagt der Koch. Es sei aber leider so, dass Bioeier und Produkte von glücklichen Hennen global gesehen nicht ins Gewicht fallen würden.

Geiser kämpft dafür, dass die Kosten, die die Fleischproduktion verursacht, seriös aufgezeigt werden und fordert, dass die Subvention der Fleischerzeugung ein Ende haben müsse.

Doch zurück zu MyEy. Es lässt sich rühren und gerinnt auch. Eierspeis gerettet. Aber was ist mit dem lustvollen Auslöffeln eines Frühstückseies oder dem Eierpecken zu Ostern? „Eierpecken geht natürlich nicht“, sagt der Koch und muss nun doch ein bisschen schmunzeln. Sein veganes Ei beinhaltet etwa Kartoffel- und Erbseneiweiß sowie Lupinenmehl. Geiser unterstreicht, dass kein Soja im Spiel ist. „Die Kritiker sagen: Ihr Veganer esst die ganze Zeit Soja. Wegen euch werden die Regenwälder abgeholzt“, hat Geiser sich im Laufe der Jahre mit vielen Gegenargumenten gewappnet. „95 Prozent der Regenwälder fallen Sojafeldern zum Opfer, die von den Tieren verstoffwechselt werden und in Form von Fleisch auf den Tellern der Konsumenten landen.“

Bleibt die Frage, warum man ein Lebensmittel, das so perfekt wie ein Ei ist, nachbauen muss. Und warum man es, wenn man es schon imitiert, nicht einfach neu benennt? „Die Großindustrie hat Namen wie Fleisch, Ei und Milch für die tierischen Produkte reserviert. Das ist unfair“, findet der Koch.

Und der Beipackzettel? Vielfach wird darauf verwiesen, dass vegane Produkte nicht zwangsläufig gesünder seien, da sie mit vielen Zusatzstoffen an sich natürliche tierische Stoffe ersetzen würden. Bei diesem Thema wird der Tiroler emotional: „Wenn es um pflanzliche Produkte geht, interessiert die Menschen plötzlich die Zusatzstoffliste. Es gibt immer Hersteller, die natürlich arbeiten und andere, die von Zusatzstoffen leben“, sagt der Breitenbacher. Sein MyEy sei jedenfalls biozertifiziert.

Wendelin Juen von der Agrarmarketing Tirol hakt beim Argument Bezeichnung ein. „Wenn von veganen Eiern die Rede ist, empfinde ich das als Konsumententäuschung. Das ist so, wie ein Analogkäse kein Käse ist.“ In Tirol gebe es viele Bauern, die mit einer überschaubaren Anzahl von Hühnern erstklassige Eier liefern würden. Kuen schließt die Debatte mit einem nicht ernst gemeinten Zusatz ab: „Sollen wir den Hennen künftig verbieten, Eier zu legen?“