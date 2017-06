Wien, Fuschl – Über den Zeitpunkts des Markteinstiegs spekultierte die Branche schon seit einiger Zeit – jetzt ist es fix: Der Energydrink-Hersteller Red Bull bringt Ende Juni das neue Getränk „Organics by Red Bull“ auf den österreichischen Markt. Bis auf eine Cola-Variante handelt es sich dabei um Bittergetränke in den Varianten Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic Water, wie das Unternehmen am Mittwoch offiziell bekannt.

Laut Firmenangaben handelt es sich nicht um Energy-Drinks, sondern um „Bio-Erfrischungsgetränke aus Zutaten 100 Prozent natürlicher Herkunft“. Das Getränk wird aber wie Red Bull in der 250ml-Dose im österreichischen Handel, in Tankstellen und in der Gastronomie erhältlich sein. Alle vier seien gemäß europäischer Bestimmungen als Bio-Produkte zertifiziert und würden das Bio- Siegel der Europäischen Union tragen.

Mit der neuen Produktlinie will Red Bull nach eigenem Bekunden auf aktuelle Konsumenten-Trends setzten. Demnach würden die Österreicher zunehmend nach Bio-Produkten in Premium-Qualität greifen, um sie in ihren Alltag zu integrieren. (APA, TT.com)