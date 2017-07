Von Eva-Maria Fankhauser

Stumm – Meterhoch wachsen verschiedenste Gemüsepflanzen empor. Daneben breiten sich die rote und grüne Gartenmelde aus. Der Rucola schießt förmlich in die Höhe. Dazwischen blühen farbenfrohe Blumen. „Die kann man alle essen“, verrät Peter Fankhauser. Er bahnt sich einen Weg durch die Hügelbeete. „Eigentlich haben wir hier Erdbeeren gepflanzt. Man sieht sie nur nicht mehr“, sagt er. Ganz unten blitzen noch die Erdbeerblätter hervor. Darüber wächst ein regelrechter Dschungel an Kräutern, Blumen und verschiedensten Salatpflanzen. Auch die Wege zwischen den Beeten wuchern allmählich zu. Die Natur sucht sich ihren Weg.

Und genau das ist es, was den 1,4 Hektar großen Permakultur-Garten des Vereins „Guat’z Essen“ in Stumm ausmacht. „Permakultur bedeutet, dass die einzelnen Produkte von uns gesetzt, einmal ordentlich gegossen und dann der Natur überlassen werden“, erklärt Fankhauser. Er ist Gründungsmitglied des 2012 gegründeten Vereins. Auf einem Feld in Aschau setzten sie ihren ersten Permakultur-Garten an. Mittlerweile zählt der Verein rund 30 Mitglieder. Sie wollen nachhaltiger leben und Produkte aus der Region anbauen. Als es am gepachteten Feld in Aschau nicht mehr passte, zog der Verein samt Komposterde nach Stumm um. „Wir haben den ganzen April dafür gebraucht. Anfang Mai konnten wir dann die Pflanzen setzen und im Juni stand schon die erste Ernte an“, zeigt sich Fankhauser begeistert. Es sei eben ein sonniges Platzerl, sagt er zwischen den saftig grünen Salatköpfen. Mit Messing-Werkzeugen schneidet er einen Krautkopf ab. „Ich bin nur der Koch und staune immer wieder, was wo gut wächst. Unser Gärtner Patrick hat da ein gutes Händchen“, sagt der 39-Jährige.

Die Produkte bietet der Verein in Zillertaler Bauernläden an. Neben frischem Gemüse macht der gelernte Koch gerne verschiedenste Pestos oder Marmeladen. „Die Leute mögen besonders das Moalach gern. Da mache ich im Jahr so 1000 Gläser“, sagt Fankhauser. Großen Gewinn mache der Verein aber keinen. Nur so viel, dass Gärtner Patrick für den Arbeitsaufwand entschädigt werden könne.

Zwischen Wasabi-Rauke, der gelb leuchtenden Topinambur und dem Knollenziest fühlt sich der Zillertaler sichtlich wohl. Fankhauser ist gerne hier und schätzt, was ihm die Natur bietet. Im Stummer Hügelbeet wachsen hauptsächlich alte Sorten der so genannten Arche Noah. Der Verein will die Pflanzen erhalten und den Leuten zeigen, wie viel man selbst anbauen kann. „Viele wissen, dass man den Löwenzahn verwerten kann, aber kaum jemand weiß wirklich wie“, sagt Fankhauser und fügt hinzu: „Uns ist wichtig, dass die Leute wieder mehr erkennen, was man aus all den uns zur Verfügung stehenden Pflanzen machen kann.“ Er sammelt auch gerne Pilze oder Beeren im Wald. Nächstes Jahr wolle er versuchen, Pilze selbst anzupflanzen. „Das wäre schon ein Highlight“, sagt der Kaltenbacher.

Er weiß, dass die Leute immer bequemer geworden sind und gerne alles in einem Laden kaufen, doch „die lokale Nachhaltigkeit ist das Wichtigste“. Es gebe kaum Transportkosten und man belebe die heimische Wirtschaft. „Ich weiß, die Permakultur ist nicht ganz einfach, weil eine Karotte oder ein Salat nicht immer so aussehen wie im Großhandel. Aber dafür schmecken sie meistens viel besser und intensiver“, sagt er. Der Trend gehe vor allem bei den jungen Einheimischen immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit. „Sie wollen wissen, wo die Produkte herkommen, und gehen viel bedachter damit um“, betont Fankhauser.

Daher hat sich der Koch ein großes Ziel gesteckt: Er möchte das erste vegane und vegetarische Restaurant des Zillertales eröffnen und ausschließlich mit Produkten aus dem Garten oder von heimischen Bauern kochen. Derzeit sammelt er mittels Crowdfunding Geld für seinen großen Traum. Umsetzen würde er das Restaurant neben dem Permakultur-Garten. „Meine Schwiegereltern betreiben eine Frühstückspension und daraus könnte man ein Restaurant machen“, sagt der Koch. Die Pläne stehen: 25 Sitzplätze samt kleiner Terrasse. Täglich möchte er ein veganes und ein vegetarisches Menü kochen. „So kann ich jeden Tag etwas Neues ausprobieren.“

Eines sei ihm im künftigen Restaurant wichtig: Handyverbot. „Die Leute sollen sich Zeit nehmen zum Essen, genießen und miteinander reden.“