Von Deborah Darnhofer

Innsbruck — Erdbeeren leuchten rot aus dem grünen Dickicht hervor, Zucchini und Kürbis breiten sich unter großen stacheligen Blättern aus und die Brombeeren glänzen tiefschwarz. Das Schlemmerherz schlägt im Sommer definitiv höher.

Doch irgendwann ist der größte Appetit gestillt, immer noch gibt der Garten aber Obst und Gemüse her. Und wenn der Tiefkühlschrank endgültig überquillt, wird es Zeit, sich auf verstaubte Spuren zu begeben: Einkochen wie in Omas Zeiten ist derzeit angesagt. Das Wissen ist mit der Zeit jedoch verloren gegangen.

„Omas Verfahren kennt man nicht mehr. Dabei geht es so einfach. Mit ein paar Tricks legt sich die anfängliche Skepsis", sagt Loui Hofstätter vom gemeinnützigen Innsbrucker Verein „Kochlokal".

Er rät dazu, die Früchte immer einige Zeit über mindestens 80 Grad Celsius zu kochen. Das tötet die meisten Bakterien ab. Außerdem sind saubere, sterile Gläser und Deckel (mit heißem Wasser auswaschen oder bei 150 Grad im Backofen ca. 10 bis 15 Minuten sterilisieren) das Um und Auf.

Am Herd köchelt bereits die Erdbeermarmelade. Die Früchte dafür hat Hofstätter vor dem Müll gerettet. Ihm ist wichtig, so wenig Abfall wie möglich zu erzeugen. „Kreislaufwirtschaft" nennt er das Zauberwort. Das ist dem Verein „Kochlokal" wichtig. Dieser will Wissen vermitteln, wie Lebensmittel selbst angebaut und verarbeitet werden können. „Eigen-Ermächtigung zurückerlangen" beschreibt es Hofstätter. Der Wert der Lebensmittel soll so gehoben werden.

Inzwischen zieht der Duft von Erdbeeren durch das Lokal. Weil sie so reif waren, verkocht Hofstätter sie ohne Zucker. Das hat man früher auch mit den süßen Zwetschken gemacht: Stundenlang wurden die Früchte zu Powidl eingekocht. Dabei reicht der hohe, fruchteigene Zuckergehalt für die Konservierung aus, erklärt die Waldviertler Backschul-Gründerin Elisabeth Ruckser in ihrem Einkoch-Buch. „Das dicke Einkochen von Früchten gehört zu den ältesten Arten des Haltbarmachens", weiß sie.

Im Marmeladenglas müssen aber nicht nur süße Früchtchen landen. Hofstätter hat das Rezept für eine Erdäpfel-Marmelade vom „feld-Verein", der sich rund um Innsbruck um liegen gelassenes, ungenutztes Obst und Gemüse bemüht, erhalten.

Der süße Aufstrich erinnert mit Mohn und Zimt ein wenig an Weihnachten. Die Zusammensetzung ist zweifelsohne ungewöhnlich, der Geschmack aber fein. „Beim Marmeladenkochen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aktuell geht es darum, strikte Abläufe zu durchbrechen. So kommen extrem viele Kreationen heraus", meint Hofstätter.

Er selbst hatte Zweifel, wie Kartoffel in die Marmelade passen. Am Ende überzeugte ihn das Ergebnis. „Man sollte sich nie zu schade sein, etwas Neues auszuprobieren. Kardamom, zum Beispiel, macht sich mit seiner frischen Note gut in Chutneys oder Sirups", nennt Hofstätter weitere Möglichkeiten, Obst und Gemüse haltbar zu machen. Wer genug Süßes genascht hat, der kann beim Konservieren auch auf Salziges zurückgreifen. Vom Dachgarten des Kochlokals hat der 33-Jährige Basilikumblüten und -blätter. Diese säubern und mit der gleichen Menge Salz in einem Schraubglas über Nacht ziehen lassen. „Das Salz sollte dann ein bis zwei Tage an einem kühlen Ort trocknen, damit nicht zu viele Aromastoffe verloren gehen. Anschließend mit grobem Salz mischen und in Gläser füllen."

Kräuterblüten, wie Lavendel, Thymian, Veilchen oder Holunderblüten, gibt Kochbuchautorin Ruckser in Zucker: „im Verhältnis 2:1". Die Blüten werden mit Zucker feinkörnig vermahlen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei 50 Grad und leicht geöffnetem Backofen ca. 20 bis 30 Minuten getrocknet. Gut in Gläser verschlossen, halten sich die Kräuter sowohl in Salz als auch in Zucker lange.

Eine weitere Konservierungsmethode ist eingelegtes Gemüse. Dafür eignen sich zum Beispiel Kürbis und Zucchini. Sie werden in einem Essigsud kurz aufgekocht. „Ich verwende zusätzlich viele Gewürze", wirft Hofstätter schnell ein. Damit schmeckt das Gemüse nicht bloß süß-sauer, wie es noch viele von der Oma kennen dürften. Das Gemüse landet im Glas und wird verschlossen. So bleibt der Sommer auch noch im Herbst und Winter genießbar.

Wer sich Tipps zum Haltbarmachen von Obst holen will: Der „feld-Verein" veranstaltet am 21.8. (18 bis ca. 21 Uhr) im Kochlokal in der Franz-Fischer-Straße 12 in Innsbruck einen Workshop. 10 Euro Unkostenbeitrag sowie Spenden an die Kursleiter. Bis zum 18.8. anmelden unter: feld-verein@gmx.at.

Kartoffel, Mohn und Apfel mischen sich zur Marmelade

Zutaten (für ca. 7 Gläser à 210 ml): 300 g Erdäpfel (gekocht und geschält), 800 ml Apfelsaft, 50 g gemahlener Mohn, 500 g Gelierzucker 3:1, frisch geriebene Schale einer Zitrone (oder 5 g Zitronenschalenpulver), 1/4 TL Zimtpulver, 20 ml Rum. Zubereitung: Gekochte Erdäpfel durch eine Presse drücken und mit Apfelsaft aufkochen. Alle Zutaten (außer Rum) dazugeben und 4 bis 5 Minuten wallend kochen. Gelierprobe machen. Erst vor dem Einfüllen Rum dazugeben. Marmelade noch heiß in saubere Gläser abfüllen und 20 bis 30 Minuten auf den Deckel stellen. Die Marmelade schmeckt auf Brot. Sie kann auch unter Joghurt gerührt oder pur genossen werden. Tipp: Das Rezept mit Rumrosinen, Dörrzwetschken, Marzipan oder Nüssen verfeinern. Auch Aranzini können daruntergemischt werden: statt Apfel- Orangensaft verwenden.