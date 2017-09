Von Kathrin Siller

Innsbruck — Josef Lindner schneidet gerade eine Sellerieknolle klein. „Achtung, Allergen", grinst der 29-jährige Wirt vom Gasthof Inntal in Unterperfuss. Vor sieben Jahren absolvierte Lindner als einer der jüngsten Österreicher die Ausbildung zum Küchenmeister, kochte seither in 16 Betrieben, fünf davon mit Hauben, und arbeitet jetzt hauptberuflich als Koch in der Innsbrucker Klinik. „So wie es jetzt ausschaut, kann ich den elterlichen Betrieb nämlich nicht übernehmen", steht für ihn fest. „Abgesehen davon, dass unser bereits genehmigtes Neubauprojekt seit Jahren von der Gemeinde blockiert wird, sind bestimmte Auflagen, Gesetze oder Schulungen wirklich eine Pflanzerei." Alleine für die neue Registrierkasse musste Lindner 6000 Euro hinblättern. Die Allergenverordnung wiederum behindere die Spontanität. Zur Sicherheit kennzeichnet Lindner alles, was frittiert wird, mit A (Gluten), G (Lactose) und H (Schalenfrüchte), weil er das Öl ja nicht bei jedem Gericht austauschen könne.

Roland Riedmüller, Wirt vom Gasthaus Weiß in Axams, steht vor demselben Dilemma: „Meine Kreativität leidet unter den Regeln. Ich müsste die Allergene in jeder Mini-Garnitur ausweisen und sogar darauf aufmerksam machen, dass die süße Kaffeebeilage Gluten oder Nüsse enthält." Der Teufel steckt im Detail: „Da ich in vielen Gerichten frische Gemüsesuppe verwende, muss ich für jede dieser Speisen den Sellerie ausweisen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht alle Mahlzeiten alternativ zubereiten kann, wenn ein Kunde es wünscht", stellt Riedmüller klar. Reden müsste man halt miteinander.

Sein Berufskollege Jakob Schrott vom Restaurant Olive in Innsbruck findet die Verordnung auch sinnlos, weil sich die Betroffenen selbst sehr gut auskennen würden und im Zweifel eben nachfragen. „Meine Kellnerinnen wissen auf jeden Fall Bescheid." Seine Speisekarte sei zum Glück nicht zu groß und er verwende keine industriell gefertigten Produkte mit unklaren Inhaltsstoffen.

Die Allergenverordnung finden die Wirte also lästig (immerhin ist alle drei Jahre eine Schulung fällig und die Speisekarte neu zu drucken), richtig sauer stößt ihnen aber die Fülle des Gesetzesdschungels auf, erklärt Josef Hackl, Sprecher der Tiroler Gastronomie: „Schutzbestimmungen sind sinnvoll, und Auflagen müssen erfüllt werden, aber das Maß ist längst überschritten. Die Eigenverantwortung wird zurückgedrängt", sagt er empört.

Stichwort Aufzeichnungspflichten. Demnach müsste jeder Schritt kontrolliert und protokolliert werden: Temperaturen und Lagerung der Lebensmittel, Tiefkühlkette, Bier-, Lift- und Betriebsanlagen, Hygieneschulungen, Feuerlöscher, Arbeitsplätze und deren Desinfizierung etc. Ganz abgesehen von Erste-Hilfe- und Ausbildungsvorschriften, Öffnungszeiten-Sperrzeiten-Verordnungen, Zubereitungsvorschriften für Speiseeis und so weiter und so fort. „Die Küchenchefs sind öfter am Bürotisch als am Herd", regt sich Hackl auf.

In puncto Rauchverbot scheiden sich die Geister. Zwar sind sich alle — rauchende und nichtrauchende — Wirte einig, dass in Restaurants nicht gequalmt werden muss, die meisten würden jedoch lieber selbst entscheiden, ob sie einen Raucherraum einrichten möchten oder nicht. „Wenn das Rauchverbot kommt, befürchte ich schon, dass mir die Laufkundschaft ausbleibt und das Bargeschäft am Abend einbricht", sagt Riedmüller. „Und wenn die Raucher rausgehen, wird's halt draußen lauter, was auch wieder problematisch ist." Hackl glaubt, dass die Hälfte der 12.000 österreichischen Betriebe, die kleiner als 50 Quadratmeter sind, in den kommenden Jahren zusperren muss.

Neben dem Tabakrauch ist seit Kurzem das Acrylamid im Kreuzfeuer der Kritik. Grundsätzlich freut sich der Kunde über weniger krebserregende Substanzen im Essen, die Köche hätten aber bislang auch darauf geschaut: „Wir haben zwar keine Fritteuse, aber einen Grill und einen Pizzaofen", sagt Schrott. „Es ist gut, dass aufgeklärt wird, aber man sollte uns bitte nicht entmündigen." Eine Bräunungstabelle müssten Riedmüller und Lindner in ihren Küchen zwar wohl oder übel aufhängen, aber richtiges Frittieren sei keine Raketenwissenschaft. „Wir lieben unseren Beruf, aber die Überbürokratisierung macht ihn uns mehr und mehr madig", sagt Hackl.