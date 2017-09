Ischgl – „Vor zehn Jahren sind wir auf unserem Käse zum Teil sitzen geblieben“, stellte Hermann Huber, Obmann des Vereins Genussregion Paznauner Almkäse, am Mittwoch im TT-Gespräch fest. „Aber das Blatt hat sich gewendet. Heute ist der hochwertige Almkäse gefragt wie noch nie. Die Konsumenten sind von der Qualität jedenfalls überzeugt.“ Der rührige Galtürer Almkäse-Produzent ist einer von etwa zwei Dutzend Standbetreibern, die am Samstag, 26. August, ab 10 Uhr beim 9. Paznauner Markttag am Ischgler Florianiparkplatz regionale Schmankerln verkaufen.

Starprodukt bleibt der Almkäse, der auf acht Almen und zwei Talsennereien hergestellt wird. Wobei sich das Sortiment – früher gab es nur einen „Einheitskäse“ – kräftig erweitert hat. „Am Markt haben wir mindestens zwölf Sorten, darunter Hartkäse in verschiedenen Reifestufen sowie Weichkäse, der voll im Trend liegt“, schildert Huber.

Nachdem der Markttag voriges Jahr rund 3000 Einheimische und Gäste anlockte, rechnen die Veranstalter heuer mit einer ähnlich hohen Besucherzahl. Bei der Eröffnungszeremonie gegen 11 Uhr zelebrieren lokale Promis den Käseanschnitt.

Zu den Höhepunkten zählen die Wahl der Käsekönigin 2017 sowie die Kochshow von Haubenkoch Martin Sieberer. Neu ist die Trachtenmodenschau am Abend. Ein weiteres großes Fest der Regionalität steckt bereits mitten in den Vorbereitungen – die 23. Almkäse-Olympiade am 30. September in Galtür mit mehr als 100 Produzenten. (TT, hwe)