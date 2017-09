Kochen ist wie ein Formel-1-Rennen, am liebsten tut man es am Sonntag, der Streckenverlauf/das Rezept sind vorgegeben, der Motor, also Backrohr und Herd, tragen einen entscheidenden Teil zum Erfolg bei, aber der Pilot, sprich Koch, ist immer noch der wichtigste Faktor auf dem Weg ins Ziel – zum perfekten Gericht. Auf der Messe IFA in Berlin wurde vergangene Woche ein Hersteller gefeiert wie ein Weltmeister-Team, weil er den Mercedes unter den Küchengeräten entwickelt haben soll. Miele stellte mit dem „Dialoggarer“ – so der allgemeine Tenor – das Backrohr der Zukunft vor.

Die pompöse Präsentation war ein Start-Ziel-Sieg. Der Koch schob ein Fischfilet zusammen mit einem Eisblock in das Gerät, das äußerlich nicht von einem Backrohr zu unterscheiden ist. Nach ein paar Minuten holte er beides mit dem Ergebnis heraus, dass der Fisch gegart und das Eis weiterhin gefroren war. Die Gäste im Saal staunten und Markus Miele, Urenkel des Firmengründers Carl Miele, bat darum, die seit 1,5 Millionen Jahren angelernte Praxis des Kochens mit Feuer zu vergessen. „Wir führen dem Gericht keine Hitze, sondern gezielt Energie zu“, sagte er. Wie das funktioniert? Zwei Antennen im Dialoggarer geben elektromagnetische Wellen mit wechselnden Frequenzen an das Gargut ab, die Wellen dringen tiefer ein als bei einem Mikrowellen-Herd. Das Eis spricht auf die Wellen nicht an, der Fisch schon.

Das Gerät geht einen „Dialog“ mit den Speisen ein: Es misst, wie viel Energie aufgenommen wurde und noch benötigt wird. Und er schmeckt, weil die Energie nur dort, wo sie benötigt wird, im Fisch, zu Hitze umgewandelt wurde. Wie bei der Telemetrie eines Formel-1-Autos sammelt die Technologie des Dialoggarers laufend Daten und passt den Garprozess den gewonnenen Werten an – ein intelligentes Gerät, mit dem noch dazu Speisen bis zu 70 Prozent schneller gegart werden als mit anderen Verfahren. Gefüttert wird es mit Rezepten vom österreichischen Koch Andreas Döllerer, zum Beispiel ein Kalbsfilet in Bienenwachs gehüllt. Trotz des gelben Mantels kommt das Fleisch durchgegart aus dem Dialoggarer.

Als Hauptgang wird ein Braten serviert, der gemeinsam mit Tomaten, Zucchini und anderem Gemüse 45 Minuten lange gegart wurde. Das Fleisch ist von innen bis außen gleichmäßig durch, das Gemüse bissfest, trotz unterschiedlicher Konsistenz. Es kann eine Backrohr-Funktion zugeschaltet werden, um dem Fleisch die übliche Kruste zu verpassen. „Wir sind beim Fleisch auf ein bestimmtes Äußeres geprägt, aber es kann eben auch anders aussehen. Das Kochen, das wir kennen, ist ein Rucksack, den wir mit uns herumtragen und es ist die Frage, ob wir den ablegen wollen“, ist sich Markus Miele selbst nicht sicher, wie das neue Küchengerät, das im April 2018 auf den Markt kommt, angenommen wird. Mit 7990 Euro spricht es eindeutig Mercedes- und nicht Dacia-Fahrer an.

Digital und Design sind gefragt

Die Zielgruppe sind junge, ambitionierte und digital affine Köche. Über 100 Rezepte, für die man nur die Zutaten ins Rohr schieben und am Touchscreen bzw. bei einer eigenen App die richtigen Felder antippen muss, sind derzeit einprogrammiert. Miele hofft, dass sich eine „Community“ findet, die neue Rezepte entwickelt und teilt. Reinhard Zinkann, ebenfalls Urenkel eines Miele-Gründers und Sprecher der deutschen Hausgeräteindustrie, sagt, dass vernetzte Küchengeräte am Anfang einer spannenden Entwicklung stünden. Viele künftige Kunden seien als „Digital Natives“ mit digitalen Technologien aufgewachsen und die würden sich das inzwischen auch in der Küche erwarten.

Hersteller wie Siemens und Liebherr verpassen ihren Kühlschränken dementsprechend Kameras, damit man im Geschäft am Smartphone nachschauen kann, welche Lebensmitteln daheim fehlen. Per App sucht man sich ein passendes Rezept heraus und heizt das Backrohr von unterwegs bereits vor. In fünf bis zehn Jahren rechnet Zinkann damit, dass die auf der Messe vorgestellten Funktionen den Alltag erleichtern und das Kochen vereinfachen werden.

Digital ist der eine, Design der andere Trend, die sich auf der Berliner Messe gezeigt haben. Denkt man an die Rennstrecke, heißt das, lieber roter Ferrari als weißer Polo. Die Geräte werden farbiger, weil der Kunde, so die Überlegung der Hersteller, mehr ausgibt, wenn er die Küche als gleichwertigen Aufenthaltsraum wahrnimmt wie das Wohnzimmer. Dunstabzugshauben zum Beispiel verstecken sich einerseits im Herd, andererseits werden sie in Zukunft als flache Glasscheiben ein Hingucker. „An der einen Wand hängt der Fernseher, an der anderen Wand hängt die Dunst­esse“, glaubt Roland Hagenbucher, Geschäftsführer von Siemens Hausgeräte, an die Zukunft von Design und Funktion in einem. Bei Bosch geht man so weit, dass die Farbe der Kühlschränke je nach Stimmung verändert wird. Die Front ist abnehmbar und kann in wenigen Handgriffen ausgetauscht werden. LG setzt weiterhin eher auf Funktion und zeigte auf der Messe einen Kühlschrank, den man nicht mehr öffnen muss, um nachzuschauen, ob noch eine Packung Milch da ist. Man „klopft“ einfach einmal auf die Tür, wodurch die zuvor undurchsichtige Scheibe transparent wird und einen Blick in den Innenraum preisgibt.

Von der Messe in die Küche

Die Küche der Zukunft ist vernetzt, schaut schön aus und ist praktisch. Der Scanner Bosch X-Spect ist so ein kleiner Helfer, der den Koch unterstützt, u. a. um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Hält man das Gerät an ein Ei, weiß es, ob dieses noch frisch ist, es erkennt den Reifegrad von Obst oder Gemüse und zeigt sogar an, wie viel Zucker eine Schokolade enthält. Wie das funktioniert, verrät der Hersteller nicht.

Geheimnis hin oder her, welche Innovation – ob Dialoggarer, bunte Kühlschränke oder kleine Lebensmittel-Scanner – das Rennen von der Messe in die Küchen der Kunden erfolgreich bestreitet, wird sich weisen. Wie bei der Formel 1 kann es einige Jahre dauern, bis die innovative Technologie den Massenmarkt – die Küche daheim – erreichen wird.