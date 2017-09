Von Helmut Wenzel

Landeck – Ob Zwetschkenpesto auf Tiroler Weißbrot, Zirbenpesto auf Walnussbaguette, getrocknete Fleischspezialitäten vom Rind, Almkäse von der Platzer Alm bei Pfunds, Almrosenhonig aus dem Verwall oder Edelbrände aus Stanz: Gemeinsamer Nenner der Schmankerln ist die Herkunftsregion Bezirk Landeck.

Zahlreiche Gäste des Genussabends „So schmeckt der Bezirk“ durften sich am Mittwochabend im Stadtsaal von der Qualität der heimischen Lebensmittel überzeugen, eingeladen hatte die Wirtschaftskammer Landeck.

Moderator Claus Aniballi, Winzer in Prutz, brachte den Abend so auf den Punkt: „Ein Wahnsinn, was es alles an Köstlichkeiten in diesem Bezirk gibt.“ Freilich könne man mit großen Lebensmittelproduzenten nicht mithalten, das werde auch nicht angestrebt. Dafür habe man kleine qualitätsbewusste Familienbetriebe, Ausnahme ist der Großbetrieb Handl Tyrol. „Einige mischen sogar an der Welt­spitze mit“, hob Aniballi hervor. Gemeint sind die Zunft der Edelbrenner in Stanz sowie Chocolatier Haag.

Auch die vor wenigen Jahren wiederentdeckte Fisser Imperialgerste mischte am Genussabend kräftig mit. Allerdings nicht in fester, sondern in flüssiger Form. Partner der Bauern im Bezirk ist eine Brauerei im Zillertal, die erste Kostproben des Gerstensaftes frisch vom Fass reichte. Nach der Aussaat von 60 Kilogramm im Jahr 2013 wurden zuletzt 150 Tonnen geerntet, 50 Bauern im Bezirk stellen ihre Felder zur Verfügung. „Der Start mit dem Gerstenprojekt war etwas planlos“, gestand Christian Sturm, Bauer in Untertösens. Zum neu entwickelten Fisser Gerstenbier sagte er: „Es ist der Geist, der in der Pflanze steckt und dem Bier eine besondere Note gibt.“