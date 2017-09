Tarrenz – Wer meint, dass der Weinanbau in Tarrenz eine Erfindung der Moderne ist, irrt gewaltig. Das Gurgltaldorf wird oft als Wiege des Tiroler Weinbaus bezeichnet. Dass bereits die Römer entlang der gesamten Via Claudia Augusta Weinbau betrieben haben, gilt als sicher.

Dieses Faktum nimmt sich der Verein Via Claudia Augusta zur Grundlage, um gemeinsam mit den Tarrenzer Weinbauern und Imst Tourismus das erste „Weinkulinarium Tarrenz“ zu veranstalten. Wichtig dabei ist die Vorgeschichte: Im August wurde eine Weinverkostung aller produzierenden Gebiete entlang der Via Claudia veranstaltet. Eingereicht wurden 340 Weine, 18 davon wurden im römischen Museum Augsburg prämiert. Am Sonntag gibt’s erstmals die Möglichkeit, in der Knappenwelt (ab 10 Uhr) diese Weine zu verkosten. „Der vergoldete Chardonnay des Weingutes Zoller-Saumwald ist genauso dabei wie die mit Silber ausgezeichneten Weißgipfler von Claus Aniballi und Pinot Noir von Edgar Tangl“, weiß Christoph Tschaikner von der Via Claudia, „auch alle übrigen Winzer mit Goldauszeichnung, teilweise aus berühmten Weinregionen, werden uns beehren.“ Eine antike Gerstlsuppe, zubereitet nach römischem Originalrezept, wird ein weiteres Fest für den Gaumen. (huda)