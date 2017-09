Absam – Eine Kostprobe feinsten Chardonnays aus Haiming zur Einstimmung – auch so kann ein Pressetermin beginnen. Tirols kleine Winzerszene blickte gestern beim Treff in der Tourismusberufsschule in Absam auf ein turbulentes Jahr zurück.

Den Rebstöcken im „heiligen Land“ wurde 2017 das volle Programm des heimischen Wetters zugemutet: Wärme und früher Austrieb im März, gefolgt von Frost im Mai, dann ein passabler Sommer, der wiederum mit viel Regen im September endete.

„Die Reife der Trauben passt, aber die Mengen werden heuer geringer ausfallen“, bilanzierte Peter Zoller, der Obmann des Tiroler Weinbauverbands. Einige seiner Kollegen mussten Einbußen von 20 bis 70 Prozent hinnehmen. Denn zur launischen Witterung kam mancherorts noch Hagel hinzu.

Zoller selbst blieben bei der weißen Rebsorte Müller-Thurgau nur zehn Prozent der üblichen Menge.

Spannend werden auch die nächsten Wochen. Denn da beginnt die Erntezeit in den Tiroler Weingärten.

An mehreren Ständen konnten in Absam Tiroler Tröpferln verkostet werden. Das Oberland mit den für Wein klimatisch günstigeren Verhältnissen war stark vertreten. Neben Haiming hat sich Tarrenz bei Imst zu einem Weindorf entwickelt. Aber auch noch weiter westwärts im Oberinntal, in Prutz, gedeihen Reben.

55 Mitglieder zählt der Tiroler Weinbauverband. Die meisten sind Hobbywinzer, die Wein für den Eigenbedarf herstellen. Acht Produzenten keltern Rebensaft, der die Anforderungen an österreichischen Qualitätswein erfüllt. Die Pinot Noirs und Sauvignon Blancs müssen den innerösterreichischen Vergleich bei Verkostungen nicht scheuen. Mengenmäßig kann Tirol natürlich nicht mithalten. Auf insgesamt 10 Hektar wird hierzulande Wein angebaut. Dies ist so viel, wie nur ein einziger mittelgroßer Betrieb in Niederösterreich oder in Südtirol umfasst. (mark)