Von Catharina Oblasser

Matrei – Ob aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch: Die Joghurt-Produkte von Osttiroler Herstellern sind top. Bei der 1. Salzburger Milchprodukteprämierung, veranstaltet vom Landesverein der Salzburger Direktvermarkter mit der Landwirtschaftskammer und dem Salzburger Agrar Marketing, räumten sie gleich drei Goldmedaillen ab. Margre­t Heinz, Theresa Unterluggauer und Matthias Kollnig sowie Philipp Jans heißen die Gewinner. 115 Produkte waren eingereicht worden. Die Juroren gingen bei der Bewertung auf den Geschmack, die Konsistenz, das Aussehen und den Geruch ein.

Aus Kuhmilch stellt Margre­t Heinz aus Huben ihr Natur­joghurt her. Ihre Kühe werden mit Heu gefüttert. „Mein Joghurt ist sehr mild“, nennt Heinz eine Besonderheit. Theresa Unterluggauer und Matthias Kollnig widmen sich auf ihrem Hof in Nußdorf den Schafen. Ihr Joghurt, das es auch mit Fruchtgeschmack gibt, hat auch eine spezielle Eigenschaft: „Es ist bis zu dreimal so fett wie Joghurt aus Kuhmilch“, sagt Matthia­s Kollnig. Ganz anders ist es beim Ziegenjoghurt, das Philip­p Jans anbietet. Es ist viel magerer.

Erhältlich sind die prämierten Produkte unter anderem im Matreier Talmarkt, den es seit Dezember 2014 gibt. Dort finden bäuerliche Hersteller eine Absatzmöglichkeit für ihre selbst erzeugten Schmankerln. Über 1000 verschiedene Produkte sind gelistet, weiß Geschäftsführerin Bianca Islitzer. „Der Talmarkt wird von 109 Produzenten beliefert.“

Ziegenbauer Jans ist Obmann des Talmarktes und mit der Entwicklung sehr zufrieden. „Nicht nur Touristen in der Saison, sondern auch viele Einheimische kaufen hier ein“, meint er. Jans glaubt, dass der Trend zu bewusster Ernährung und Produkten aus der Region anhält. Und das käme auch dem Talmarkt zugute, ist er zuversichtlich.