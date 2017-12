Von Markus Stegmayr

Innsbruck – 2015 eröffnete Robby Haesebrouck in Innsbruck das Craft-Bier-Lokal „Tribaun“. Der Hype um das „handgebraute“ und manchmal auch exotisch und unerwartet schmeckende Bier war groß. Kaum ein trendbewusster Gastronom in Innsbruck wagte es ab diesem Zeitpunkt, Craft-Bier nicht im Angebot zu haben. Im Jahr 2017 sieht die Situation anders aus.

Dass er einmal zusammen mit seinem Lokal eine der Craft-Bier-Instanzen in Tirol sein würde, hätte sich der belgische Bier-Liebhaber nicht gedacht. „Früher kam ich ja nur zum Skifahren nach Tirol“, sagt er eingangs und lächelt. 2008 hat es ihn dann nach Salzburg verschlagen. Dort eröffnete er zusammen mit einem Geschäftspartner eine kleine Bar in der Stadt Salzburg, in der man belgische Biere kredenzte. Die Idee kam an.

Begonnen hat aber alles schon deutlich früher. „Die Liebe zum Geschmack war der Anfang von allem“, meint er. In Belgien habe er sich viel in Weinkellern aufgehalten, Weingüter besucht und letzten Endes ab 18 auch Weinkurse belegt. „Mir war es wichtig, dass ich Geschmäcker unterscheiden kann“, benennt er seinen damaligen Anspruch.

Geschmack und Unterscheidung der Geschmäcker genügen ihm heute aber nicht mehr. „Es geht auch um ein politisches Statement“, betont er. „Wir unterstützen nicht die Industrie, sondern kleine Brauereien und die Menschen dahinter. Diese Leute sollen ein schönes Leben haben“, skizziert er die Intention. „Es ist eben nicht nur wichtig, wie es schmeckt, sondern auch, wo es herkommt“, schiebt er nach.

Dieses „politische Statement“ schlug in Innsbruck voll ein. „Es gab eine riesige Craft-Bier-Welle in Tirol“, beschreibt er die damalige Situation. Diese Welle sieht er allerdings ambivalent. Als Hauptproblem dabei betrachtet er die seiner Meinung nach weitestgehend fehlende Bierkultur in Österreich und Tirol. „In den 80er- und 90er-Jahren wurde die Bierkultur durch einen großen Bierkonzern getötet“, beschreibt er es drastisch.

Die Craft-Bier-Welle, die dann später kam, sei daher nicht auf eine bereits vorhandene Bierkultur gestoßen. „Kultur hängt maßgeblich mit Wissen zusammen. Dieses war jedoch nicht da, weder bei Gastronomen noch bei Shop-Betreibern oder bei den Konsumenten“, bringt Haesebrouck das Problem aus seiner Sicht auf den Punkt.

Dass die Welle im Jahr 2017 in Innsbruck und darüber hinaus daher deutlich abgeebbt ist, sieht der Bier-Fanatiker aber durchaus auch positiv: „Der Markt in Innsbruck hat sich reguliert. Der Müll wurde rausgeschmissen. Jetzt kann man mit engagierten Leuten, die es gut meinen, Netzwerke aufbauen“, spricht er über die gegenwärtige Situation.

Ebendiese nennt er „Momentum“. Jetzt sei es an der Zeit, eine „Plattform zu schaffen“. Mit wem er dieses „Momentum“ nutzen möchte, um besagte Kultur zu etablieren, ist für Haesebrouck sofort klar: „Mit kleinen und unabhängigen Brauereien, von denen es in Tirol doch einige gibt. Das sind beispielsweise Achenseebier, Bierol, Brauerei Ebner, Zillertal Bier, Braukunst Neidhartinger, Tiroler Bier, Tuxertal Brauerei, Vilser Bergbräu und die Wildschönauer Brauerei.“

Die große Craft-Bier-Welle in Innsbruck und in Tirol insgesamt mag vorbei sein. Robby Haesebrouck bleibt für die Zeit nach dem Hype aber sehr zuversichtlich: „Es geht um eine Kultur des Geschmacks“, beschreibt er das Ziel, welches er mit den genannten Partnern erreichen möchte. „Gemeinsam und langsam wollen wir eine schöne Bierkultur aufbauen“, fügt er noch hinzu und schweigt danach. Damit hat er alles gesagt. Ob es gelingt, wird die Zeit zeigen.