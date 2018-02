Innsbruck – Die Frühtemperatur vom 5. Februar um 7 Uhr am kältesten Ort Österreichs entschied, in welchem Bundesland die Einführung der neuen Kinder-Eissorten stattfinden soll: Gewonnen hat Tirol, denn die tiefste Temperatur wurde mit -16,7 Grad Celsius in St. Jakob im Defereggental gemessen.

Am Mittwoch um 14 Uhr können sich darum alle, die schnell genug sind, im Hauptbahnhof Innsbruck gratis ein Kinder-Eis holen. Die neuen Eisprodukte sind dann in den kommenden Tagen österreichweit im Handel erhältlich. (TT.com)