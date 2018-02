Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Alkohol, Süßes oder die Fleischkäsesemmel am Vormittag? Mit der heute beginnenden Fastenzeit üben sich nicht wenige in Verzicht. Da bleibt der Genuss schnell auf der Strecke. Ein Blick in die Vergangenheit kann die Fantasie beflügeln.

Im Mittelalter waren einige Klösterköche derart große Meister im Tricksen, dass der Verzicht doch noch genussvoll wurde. Kunsthistorikerin und Archäologin Christiane Wabinski vom einzigen europäischen Museum für Klosterkultur im Kloster Dalheim (Lichtenau/D) weiß um den Einfallsreichtum.

Frühe Veganer: Rund 150 Fastentage im Jahr waren für Geistliche im Mittelalter kein Zuckerschlecken. In dieser Zeit durfte erst neun Stunden nach Tagesanbruch erstmals gegessen werden. „Aber im Klosterleben spielte das Bezwingen von Leidenschaften schon immer eine wesentliche Rolle. So gelten Mönche und später auch Nonnen seit 1700 Jahren als die Lehrer und Überlieferer des Fastens.“

Eine genaue Anleitung dafür gab es allerdings nicht. Der heilige Benedikt (um 540 n.Chr.) formulierte die wichtigste Regel: „Auf das Fleisch vierfüßiger Tiere sollen alle verzichten, außer die ganz schwachen Kranken.“ Selbst der Heilige musste sich in einem weiteren Kapitel eingestehen, „dazu aber haben nur wenige die Kraft“.

Manch einer hätte gelegentlich versucht, mit einer vorgetäuschten Krankheit seinen Speisezettel zu bereichern. Das ist nur verständlich, bedenkt man, dass zunächst auch Milchprodukte wie Butter und Eier verboten waren. Mönche können daher als frühe Veganer bezeichnet werden. „1486 wurde der Verzehr von Milchprodukten durch Papst Innozenz VIII. wieder erlaubt“, verrät die Klosterexpertin.

Alles Fisch: Durch das Fleischverbot stand Fisch in allen Formen ganz oben auf der Speiseordnung. Das bezeugen die zahlreich errichteten Teiche in den Klosteranlagen. Aus dieser Zeit kommt auch der Heringsschmaus. In Europa galt er als „König der Fastenzeit“, berichtet Wabinski.

Flusskrebse wurden ebenfalls oft verspeist, sie waren in Mitteleuropa damals noch weit verbreitet. Das reichte aber offensichtlich nicht. „Es wurde getrickst, auch andere Wasserbewohner zählten zu den Fischen.“ So landeten Biber, Fischotter und Dachse am klösterlichen Esstisch.

Schön täuschen und tarnen: Sogar das eigentlich verbotene Fleisch wurde in der Fastenzeit gegessen, jedoch zerkleinert und versteckt. „Die Erfindung der Maultaschen soll darauf zurückgehen, dass die Zisterzienser in Maulbronn (D) in der Fastenzeit Fleisch geschenkt bekommen hatten, das sie nicht verkommen lassen wollten. Sie pürierten es und füllten Nudelteig damit“, erzählt Wabinski. Im schwäbischen Volksmund hieße die Speise immer noch „Herrgottsb’scheißerle“.

Aus einem ähnlichen Grund sei in einem norditalienischen Kloster in der Region Emilia-Romagna die Mortadella erfunden worden. Fleisch sollte nicht auf den ersten Blick als solches erkennbar sein. So wurde es mancherorts auch püriert, mit Gewürzen ver- knetet und unter Pastetenteig versteckt oder in der Form von Fischen serviert.

Strengere Klosterköche pürierten hingegen Fisch und machten daraus falsche Rehrücken, Hasenbraten oder Schweinekopf, „um der Langeweile vorzubeugen“.

Tatsächlich Schokolade: Wenn das Kinder wüssten: Mexikanische Klosterbrüder hatten sogar mit ihrer Schokolade Glück. Immer wieder fragten sie beim Kirchenoberhaupt nach, ob sie gegessen werden dürfe. Papst Pius V. erlaubte sie diesen, und somit allen Geistlichen im Jahr 1569, angeblich, weil sie ihm nicht geschmeckt hatte.

Ein starkes Bier: Heutzutage durchaus üblich war es im Mittelalter undenkbar, in der Fastenzeit auf Bier zu verzichten. Eine Regel lautete nämlich „Flüssiges bricht Fasten nicht.“ Umso stärker wurde der Gerstensaft gebraut. In einigen Klostern galt aber auch striktes Alkoholverbot.

Nur der Gast ist König: Eine Ausnahme vom Fasten gewährte kurioserweise der Besuch im Kloster. „Auf dem Gästetisch standen u. a. Hase, Hirsch, Eichhörnchen, Fasan, Reiher, Schildkröten oder Lamm.“ Gäste, der Klostervorsteher und Geistliche, die an einem Tisch saßen, kamen in diesen Genuss.

Heute ist der Verzicht ungleich geringer geworden. Von den 150 Fastentagen sind 40 vor Ostern übrig geblieben. Und wirklich gefastet, also auf Fleisch verzichtet, wird ohnehin nur noch am Aschermittwoch und Karfreitag.